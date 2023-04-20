INE publica ubicación de casillas para elecciones 2023 en Edomex y Coahuila

Rumbo a las elecciones 2023 en Estado de México (Edomex) y Coahuila, el Instituto Nacional Electoral (INE) publicó la lista oficial de la ubicación de las casillas electorales que se instalarán en las entidades para la jornada electoral del próximo domingo 4 de junio de 2023.

El INE destacó que de acuerdo con lo previsto en la ley, los Consejos Distritales podrán realizar ajustes a la ubicación y al número de casillas, por lo que la información para saber cómo ubicar tu casilla estará disponible hasta el mes de mayo.

En Edomex y Cohuila se elegirán las próximas gubernaturas|Archivo INE

¿Cuántas casillas electorales se instalarán el próximo 4 de junio en Edomex?

El INE compartió que se colocarán 24 mil 562 casillas electorales donde acudirán más de 15 millones de ciudadanos para renovar la gubernatura en Edomex y Coahuila y, en este último, también 25 diputaciones.

En el caso de Edomex, de acuerdo con información de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, al menos 12.7 millones de personas cuentan con credencial para votar. En ese sentido, se instalarán 20 mil 502 casillas para el próximo 4 de junio en las 6 mil 574 secciones electorales de la entidad.

Al menos 6 mil 561 casillas electorales serán básicas, 13 mil contiguas, 728 extraordinarias y 62 especiales en Edomex para las elecciones 2023.

¿Cuántas casillas electorales se instalarán el próximo 4 de junio en Coahuila?

Por su parte, en Coahuila hay registradas 2.3 millones de personas electoras y se prevé instalar 4 mil 60 casillas electorales, ubicadas en mil 752 secciones electorales del estado.

Al menos mil 745 serán casillas básicas, 2 mil 243 contiguas, 54 extraordinarias y 18 especiales.

Se utilizarán 238 urnas para el voto electrónico en elecciones 2023 de Coahuila y Edomex

|Twitter @IEESINALOA

Se implementará el voto electrónico para elecciones 2023 en Edomex y Coahuila

A finales de febrero, el Consejo General del INE aprobó en lo general la instrumentación del voto electrónico, en modalidad de prueba piloto vinculante, mediante el uso de 238 urnas electrónicas para las elecciones 2023.

En Coahuila se utilizarán 74 urnas electrónicas para igual número de casillas básicas y contiguas, del modelo desarrollado por el Organismo Público Local (OPL) de la entidad.

En el caso de Edomex, para las elecciones 2023 se implementarán 164 urnas electrónicas para igual número de casillas básicas y contiguas: 64 del modelo desarrollado por el OPL de Jalisco y 100 del modelo desarrollado por el INE, es decir, la urna electrónica 7.0.