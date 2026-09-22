Red de corrupción en el IMSS e impunidad en la FGR: Las sombras del caso Abraham García

Abraham García, tenia 26 años cuando fue asesinado en su puesto de dulces frente a oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México (CDMX).

Junto a su cuerpo, una cartulina amenazaba a tres funcionarios de este organismo y exponía un esquema de venta de medicamentos a sobreprecio.

Investigaciones internas del IMSS detectaron que proveedores incumplían contratos para obligar al organismo a hacer compras de emergencia a precios excesivos.

Esta trama de adjudicaciones directas referidas en el portal de CompraNet involucra a presuntos operadores y empresas vinculadas a Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán, así como a Amílcar Olán.

Estos nombres siguen apareciendo relacionados a casos de corrupción a nivel nacional, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) encabezada por la fiscal Ernestina Godoy ocupa su tiempo en falsos decomisos e invención de casos.

La FGR sigue persiguiendo a inocentes mientras deja libres a los culpables ¿a quién cuida? Es una de las preguntas que despierta esta investigación de Azteca Noticias.