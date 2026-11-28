Diez perros que presuntamente encontraban en condiciones de maltrato animal por omisión y negligencia fueron rescatados de del “Albergue Luisa” en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

El rescate se dio luego de que vecinos un señalaron un caso de posible maltrato animal al interior del lugar.

El rescate se llevó durante un cateo realizado el 27 de noviembre de 2026, en el que participó la Fiscalía General de Justicia, Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

#URGENTE | ¡Habla la señora Luisa en Azcapotzalco! Niega operar albergue mientras perros siguen en la azotea#AztecaNoticias logró hablar con Luisa quien sostiene que ya no cuenta con permiso para operar como albergue para mascotas, pese a que en las imágenes se observan perros… pic.twitter.com/LEsjMf3dwE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 27, 2026

Perros presentaban bajo peso y estaban descuidados

La investigación inició a partir de una denuncia presentada por la asociación Mundo Patitas, en la que se señalaron posibles actos de maltrato contra los animales de compañía que permanecían en un inmueble utilizado como refugio por el “Albergue Luisa”.

🚨 Desalojan el supuesto albergue Luisa en Azcapotzalco, #CDMX, tras denuncias de maltrato animal🐾



Lo dimos a conocer en @AztecaNoticias: vecinos y @MundoPatitas alertaron por perros heridos, desnutridos y hacinados



El sitio ya había sido intervenido en 2022 pic.twitter.com/yEVrhvNUmA — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 28, 2026

Previo al rescate comenzaron a circular videos en redes sociales los que se observa a una persona golpeando a los perros.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía CDMX desde el exterior del inmueble observó que los animales tenían bajo peso y estaban descuidados. Las autoridades también documentaron:

Condiciones de insalubridad

Alimentación deficiente

Falta de atención veterinaria preventiva

Confinamiento en la azotea con riesgo de caída

#LoÚltimo | En la azotea del inmueble de #Azcapotzalco, presuntamente identificado por vecinos como Albergue Luisa, aún hay decenas de perros que presuntamente son maltratados.



Vía. @R_Perez_11 y Pablo Sevilla pic.twitter.com/r19ISTQrJw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 27, 2026

¿Qué pasó con los perros rescatados en Azcapotzalco?

Ante la negativa de acceso al inmueble para realizar una valoración física de los animales, y con base en el dictamen veterinario y los informes de la Policía de Investigación (PDI), el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de cateo.

Los animales fueron trasladados al Centro Integral de Bienestar y Convivencia Animal Xólotl, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), donde permanecen bajo resguardo y reciben atención médico-veterinaria para garantizar su bienestar.

La Fiscalía de CDMX continuará con las diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes.