Cronología de Andrea Shaw: la madre que culpó a las vacunas por muerte de sus hijos y podría enfrentar la inyección letal

Andrea Shaw es el nombre que hoy sacude los tribunales de Idaho y desmorona una narrativa viral. En mayo de 2025, esta mujer se presentó al mundo como una madre devastada. Sus gemelos de 18 meses, Dallas y Tyson, murieron repentinamente en sus cunas, y ella no dudó en señalar a un culpable definitivo: las vacunas infantiles de rutina. Como los niños nacieron prematuros, la historia cobró fuerza emotiva y la catapultó rápidamente como la principal vocera en foros y demandas de los movimientos antivacunas de Estados Unidos.

De la pantalla a la celda: la asfixia como móvil

Mientras Andrea y su esposo daban entrevistas acusando a la policía de acoso, los detectives de Payette, Idaho, trabajaban bajo otra línea de investigación. Desde el primer día, las autoridades notaron que la escena no cuadraba con un problema médico repentino. Tras 14 meses de armar el rompecabezas y sin ceder a la presión mediática, los agentes actuaron. Arrestaron a Shaw y revelaron la conclusión de la investigación: los niños no sufrieron una reacción adversa a las vacunas, fueron asfixiados. La fachada de madre víctima se desplomó.

Tyson and Dallas Shaw died of suffocation, according to Andrea Shaw's indictment; however, the Payette mother has blamed vaccines for the deaths of her children. https://t.co/D371lH7Wjh — East Idaho News (@EastIDNews) October 20, 2026

Días después de la muerte de los gemelos, Shaw y su esposo, Nathaniel Shaw, participaron en un programa de internet producido por Children’s Health Defense, un grupo antivacunas fundado por el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos Robert F. Kennedy Jr. Según Associated Press, Kennedy dejó de estar vinculado a la organización en diciembre de 2024. Además, los grupos antivacunas utilizaron la historia de los gemelos para cuestionar la aceptación de las vacunas infantiles de rutina recomendadas por los médicos.

La sombra de la pena capital en Shaw

Shaw de 23 años, describió a sus gemelos, Dallas y Tyson, como “bebés normales, perfectos y felices” el día antes de recibir las vacunas. Los niños nacieron de forma prematura y pasaron 77 días en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Según contó, a Dallas le encantaba Strawberry Shortcake y Tyson era fanático de Rayo McQueen, el personaje de la película Cars.

Actualmente, el panorama legal de la acusada es crítico. La fiscalía le imputó dos cargos de asesinato en primer grado. Permanece tras las rejas con una fianza de dos millones de dólares, una cifra que su defensa califica de exagerada bajo el argumento de que ella no tiene intenciones de huir.

Su abogado insiste en culpar a las vacunas, pero el sistema judicial prepara un juicio para el 11 de enero de 2027. Si el jurado dicta un veredicto de culpabilidad, el castigo no tendrá puntos intermedios, sería una cadena perpetua o la pena de muerte.