Revelan audios del 911 tras la ejecución fallida de Christa Pike; así se vivió el rescate

La ejecución fallida de Christa Pike, una mujer condenada a muerte en Tennessee, Estados Unidos, volvió a generar controversia luego de que se revelaran las grabaciones de las llamadas al 911 realizadas tras el procedimiento. Y es que, lo que más llamó la atención es que los audios muestran la confusión entre los operadores de emergencias, los equipos de respuesta y los funcionarios penitenciarios, una situación que retrasó la llegada de ayuda médica para la reclusa.

Pike, de 50 años, sobrevivió a dos dosis de pentobarbital, el medicamento utilizado en el procedimiento de inyección letal realizado el 30 de septiembre de 2026. Después de que se confirmara que seguía con vida, se solicitó asistencia médica; sin embargo, la primera llamada no fue validada de inmediato y los equipos de emergencia tuvieron que esperar para ingresar al recinto penitenciario.

Las grabaciones fueron obtenidas por The Associated Press mediante una solicitud de acceso a registros públicos y difundidas el lunes 12 de octubre. Entre los registros se escucha a un operador señalar que, de acuerdo con sus supervisores, la llamada había sido considerada falsa, pese a que se necesitaba atención médica dentro de la prisión.

¿Qué dicen los audios del 911 tras la ejecución fallida?

La primera llamada de emergencia se recibió el 30 de septiembre, poco más de una hora después de que comenzara el intento de ejecución. La persona que llamó informó que una mujer había sido sometida al procedimiento, pero que todavía estaba viva y necesitaba una ambulancia.

No obstante, quien realizó la llamada no pudo proporcionar un código necesario para verificar que la solicitud fuera legítima. Esto provocó que los operadores buscaran confirmar la información con el personal penitenciario.

La confusión quedó registrada en una comunicación realizada a las 21:03 horas, cuando un operador expresó:

“Según los supervisores aquí en el DEC (Departamento de Comunicaciones de Emergencia), se nos ha informado que es una llamada falsa. No se requiere asistencia médica en la prisión de Riverbend”.

Pese a la gravedad de la situación reportada, la solicitud de ayuda todavía no había sido confirmada por las autoridades penitenciarias. De acuerdo con las grabaciones, los equipos de emergencia también recibieron información contradictoria.

La ayuda médica tardó más de 30 minutos en llegar

Durante ese lapso, los servicios de emergencia intentaron establecer contacto con los responsables del centro penitenciario. En una de las comunicaciones por radio, un integrante del equipo señaló que había personas en la entrada asegurando que la situación era real y solicitando que los dejaran ingresar.

“Hay alguien fuera de la puerta de la prisión asegurando que la situación es real y exigiéndonos que entremos. Dicen ser funcionarios estatales. Necesito que alguien vaya a la puerta y hable con esas personas”, se escucha en la comunicación.

Una vez confirmada la emergencia, los equipos médicos pudieron ingresar al recinto. Un reportero de AP presenció la llegada de una ambulancia y camiones de bomberos alrededor de las 21:14 horas.

Más tarde, a las 21:34 horas, mientras el personal médico trasladaba a Pike al hospital, uno de los integrantes del equipo pidió asegurarse de que las autoridades penitenciarias conocieran su destino.

¿Qué pasó con Christa Pike después de sobrevivir a la inyección letal?

Tras ser trasladada al hospital, Pike permaneció conectada a un respirador artificial durante varios días. Su estado de salud llegó a ser tan delicado que sus abogados temieron que no sobreviviera.

Sin embargo, la reclusa recuperó el conocimiento y comenzó a hablar de forma limitada y a caminar con ayuda, según informó su equipo legal. Posteriormente, fue dada de alta hospitalaria y fue trasladada de regreso a la prisión de mujeres.