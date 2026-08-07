Políticos de México en la mira: Ángel Aguirre cae por caso Ayotzinapa y desafueran a dos alcaldes en Veracruz

La Cuarta Transformación se ha quejado constantemente de que la justicia de Estados Unidos pueda señalar y sentenciar a narcopolíticos solo a partir de testimonios y declaraciones de testigos protegidos. ¿Y el caso de Ángel Aguirre?

Eso es lo que tiene en la mira a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, y al senador de Morena, Enrique Inzunza y a varias gobernadoras y gobernadores morenistas.

Cae Ángel Aguirre, ex gobernador de Guerrero

Hoy, a partir del testimonio de testigos protegidos, metieron a la cárcel a un exgobernador. Arrestaron al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien tuvo una larga trayectoria en el PRI antes de pasarse al PRD.

También fueron desaforados dos alcaldes de Movimiento Ciudadano en Veracruz, donde el Congreso tiene mayoría morenista. A Aguirre lo acusan de ocultar evidencia sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) dice que testigos colaboradores señalan que Aguirre pidió las grabaciones para que desaparecieran, igual que los 43.

Van tras alcaldes de Movimiento Ciudadano

En Veracruz andan tras dos alcaldes de Movimiento Ciudadano. Uno de ellos está acusado del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán.

A los alcaldes de MC los desaforaron por corrupción, uso indebido de recursos públicos y abuso de poder. Al edil de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, se le señala como el autor intelectual del asesinato de la periodista.

El otro alcalde desaforado, Bertín Bravo Montero, quien gobernaba el municipio de Úrsulo Galván. Es acusado de la desaparición forzada del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y su chofer.