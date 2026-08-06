Desafuero de alcaldes de Ixhuatlán y Úrsulo Galván: uno de ellos está implicado en el asesinato de la periodista Roxana Guzmán

El Congreso de Veracruz aprobó retirar el fuero a dos alcaldes señalados en investigaciones por delitos graves. El caso que más llamó la atención fue el del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, quien es investigado como presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán. El otro es el caso del presidente municipal de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, señalado por la desaparición de dos personas.

Con esta decisión, ambos funcionarios podrán enfrentar las investigaciones sin la protección constitucional que les otorgaba el cargo. La resolución no representa una sentencia de culpabilidad, sino que abre la puerta para que los procesos penales continúen ante un juez.

¿Por qué desaforaron al alcalde de Ixhuatlán del Sureste?

Con 40 votos a favor y ocho en contra, los diputados locales aprobaron retirar el fuero a Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste.

La Fiscalía General del Estado lo investiga como presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán, quien desapareció el 2 de junio de 2026 tras ser privada de la libertad en su domicilio, en Nanchital.

Un mes después, el 3 de julio, las autoridades confirmaron que los restos de la comunicadora fueron localizados en un rancho ubicado a unos 24 kilómetros de Nanchital.

El alcalde no acudió a la sesión del Congreso; únicamente estuvo representado por su equipo legal. A partir de ahora, será un juez quien determine su situación jurídica conforme avance la investigación.

El caso de Roxana Guzmán que conmococionó a Veracruz

La desaparición y posterior asesinato de Roxana Guzmán provocó una fuerte reacción entre periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

Desde que se reportó su desaparición, el caso permaneció bajo investigación hasta que la Fiscalía confirmó el hallazgo de sus restos. La indagatoria continúa para esclarecer la participación de todos los involucrados y definir las responsabilidades penales.

También retiran el fuero al alcalde de Úrsulo Galván

En la misma sesión, el Congreso de Veracruz aprobó retirar el fuero al alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, quien es investigado por la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López Torres.

Según la investigación, ambos fueron vistos por última vez el 14 de mayo de 2026, luego de acudir a una propiedad del edil en Barra de Chachalacas.

Bravo Montero sí acudió al Congreso acompañado de su abogado para defenderse durante una sesión privada. Al salir aseguró que es inocente y afirmó que continuará colaborando con las autoridades.

Con el desafuero aprobado, la Fiscalía podrá continuar el proceso penal sin el obstáculo de la inmunidad constitucional.