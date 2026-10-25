¡Turba irrumpe en comandancia de Ostuacán! Linchan a detenidos por caso de Ariana y su abuelita

Linchamiento tras el caso del feminicidio de Ariana y su abuelita. Tensión en el municipio de Ostuacán, Chiapas, luego de que una turba irrumpiera en la comandancia donde se encontraban dos detenidos por el doble feminicidio. Uno de ellos murió tras ser golpeado y el otro nuevamente fue detenido por las autoridades.

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, ambos detenidos permanecían bajo resguardo en la comandancia, previo a su traslado a Tuxtla Gutiérrez, cuando un grupo de personas llegó al lugar y los sacó por la fuerza.

Tras ingresar a las instalaciones, las personas golpearon a los dos detenidos. Como consecuencia de la agresión, uno de ellos perdió la vida y fue decapitado.

El segundo detenido sobrevivió a los hechos y posteriormente fue asegurado de nuevo por las autoridades.

El momento en que la turba llegó a la comandancia quedó registrado en imágenes que muestran la irrupción en el inmueble.

La situación en el municipio se mantiene tensa, mientras las autoridades realizan operativos para recuperar el orden tras lo ocurrido en la comandancia. Se espera que el fiscal proporcione más detalles sobre los hechos este domingo.

Fiscalía de Chiapas: Ariana murió por asfixia y su abuelita fue degollada

De acuerdo con las autoridades, la señora Miriam falleció a consecuencia de una hemorragia aguda secundaria provocada por la sección de grandes vasos en el cuello, producto de heridas infligidas con un objeto punzocortante. El cuerpo de la víctima fue localizado en un predio dentro de su parcela tras el inicio de las indagatorias.

Respecto a Ariana de 12 años, cuyos restos fueron ubicados posteriormente tras labores de rastreo, la necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento.

Las autoridades confirmaron que la niña sufrió agresión sexual, presentó lesiones corporales derivadas de maniobras de defensa y forcejeo, así como un traumatismo craneoencefálico severo provocado por golpes en la cabeza aplicados de manera posmórtem.

