A 12 años de Ayotzinapa, las investigaciones apuntan a teléfonos, funerarias y videos

Doce años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la investigación vuelve sobre documentos, llamadas telefónicas, expedientes y registros que ya habían sido revisados.

El Gobierno de México informó sobre cuatro nuevas líneas de investigación que surgieron a partir de un nuevo análisis de esa información, con herramientas técnicas y científicas para intentar esclarecer qué ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La revisión permitió encontrar conexiones que, de acuerdo con las autoridades, no habían sido advertidas o investigadas a profundidad.

Y algunas de esas nuevas pistas ya derivaron en cateos, órdenes de aprehensión y la recuperación de indicios que ahora son sometidos a análisis.

Ayotzinapa: llamadas telefónicas llevan hasta funerarias y el SEMEFO

La primera línea de investigación parte del análisis de comunicaciones; los registros permitieron identificar patrones que no habían sido detectados previamente y ubicar a 17 nuevos objetivos sujetos a investigación.

También fueron reconstruidos vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias.

Entre los hallazgos aparecen llamadas entre integrantes de esa organización criminal y personal de establecimientos funerarios y del sector salud.

Una de las personas investigadas y su familia eran propietarias de funerarias, concesionarias del SEMEFO de Iguala y participaban en la administración de un panteón.

En agosto de 2025 se estableció que el propietario de una funeraria utilizó un teléfono que pertenecía a uno de los estudiantes.

A partir de ello, en octubre de ese año se realizaron cateos en funerarias y en el SEMEFO.

Durante esas acciones fueron localizados un fémur humano, un arma de fuego, documentación y un horno crematorio sin registro oficial, además de detectarse irregularidades graves en la operación del SEMEFO.

Las búsquedas continuaron entre marzo y junio de 2026.

El resultado fue la recuperación de 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos.

Los teléfonos de los estudiantes revelan nuevas rutas de investigación

La segunda línea se concentra en tres teléfonos que pertenecían a los estudiantes y en la cadena de usuarios que los utilizaron después de la desaparición.

El análisis de uno de esos equipos permitió ejercer acción penal.

El 24 de agosto de 2026 se libró una orden de aprehensión contra un exservidor público de Iguala por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.

Otro teléfono fue utilizado posteriormente por un policía municipal de Iguala.

El dispositivo registró actividad durante la noche de los hechos, por lo que la participación del agente continúa bajo investigación.

El tercer equipo también aportó información relevante.

De acuerdo con las autoridades, su revisión refuerza la hipótesis de que algunos estudiantes fueron trasladados a la barandilla municipal.

Esto se relaciona con las personas que utilizaron posteriormente el teléfono y sus vínculos con un exservidor público de Iguala adscrito a esa dependencia.

La información contradice lo declarado ante la entonces PGR por José Ulises “N”, exjuez de barandilla.

Revisión de expedientes identifica a una persona que tenía 14 años

La tercera línea surgió de un nuevo análisis documental de los expedientes.

Ese trabajo permitió identificar a una persona que habría participado en los hechos y que tenía 14 años en aquella época.

De acuerdo con el Gobierno, no había sido identificada hasta este momento dentro de la investigación.

La persona rindió declaración el 30 de julio de 2026.

A partir de la información obtenida, las autoridades señalan que se reforzaron las imputaciones contra integrantes de Guerreros Unidos.

#SEGOBInforma 📢

Nuevas líneas de investigación científica impulsan avances en el caso Ayotzinapa



Comunicado: 📄 https://t.co/tdqrYW6XyB pic.twitter.com/65sgZKNNMR — Gobernación (@SEGOB_mx) September 28, 2026

¿Qué pasó con las videograbaciones de Ayotzinapa?

La cuarta línea de investigación está relacionada con las videograbaciones de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.

El material corresponde a la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

La investigación busca esclarecer el ocultamiento de esas grabaciones y reconstruir las decisiones tomadas por servidores públicos de alto nivel relacionadas con el material.

Esta línea derivó en la detención de la exmagistrada presidenta del Tribunal y de la exvisitadora del mismo órgano jurisdiccional.

Ambas se encuentran actualmente sujetas a proceso penal.

Las declaraciones de estas exservidoras públicas, relacionadas con nuevos elementos de investigación, también fueron utilizadas para sustentar la detención del exgobernador de Guerrero el 6 de agosto de 2026.

El exmandatario fue detenido por el delito de desaparición forzada de personas en agravio de los 43 estudiantes.

La investigación por los 43 estudiantes continuará abierta

El Gobierno señaló que el caso no está cerrado y planteó nuevas acciones para continuar con la investigación y búsqueda de los jóvenes.

Entre ellas está mantener y ampliar las labores de búsqueda, profundizar la investigación relacionada con las videograbaciones y determinar el destino del material.

También se busca profundizar la línea relacionada con las funerarias y el SEMEFO.

Además, existe una ruta de colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que propondrá especialistas internacionales.

El Gobierno señaló que las madres y padres de los 43 estudiantes permanecen en el centro del proceso.