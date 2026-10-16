Revelan la razón por la que Carlos Manzo habría sido asesinado; esto se sabe del caso

El asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, continúa bajo investigación y nuevas declaraciones de las autoridades apuntan a posibles motivos detrás del crimen.

Durante una conferencia, Israel Vega Rodríguez, vicefiscal encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, dio a conocer detalles relacionados con las indagatorias y señaló un elemento que podría ayudar a esclarecer por qué fue asesinado el exfuncionario.

¿Por qué habrían asesinado a Carlos Manzo?

De acuerdo con lo expuesto por el vicefiscal, uno de los indicios considerados en la investigación es la detención de René “N”, conocido como “El Rhino”. Este elemento apunta a las acciones que Carlos Manzo emprendió contra el CJNG como una posible explicación del ataque en su contra.

El exalcalde había mantenido una postura de confrontación frente a la delincuencia organizada, por lo que las autoridades investigan si sus acciones contra este grupo criminal tuvieron relación con su asesinato.

Sin embargo, las indagatorias continúan y será la Fiscalía la encargada de esclarecer los hechos, así como de determinar las circunstancias específicas que llevaron al homicidio del exfuncionario.

Secretaria del Bienestar de Uruapan continúa llamada a comparecer

Durante la misma conferencia, Vega Rodríguez también se refirió a Rosa Alejandra Vargas Rauda, actual secretaria del Bienestar de Uruapan, quien continúa llamada a comparecer ante la Fiscalía como parte de las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo.

La funcionaria es madre de Alejandro “N”, alias “El Macas”, identificado como escolta de confianza del exalcalde. Asimismo, es tía de Alexis “N”, conocido como “El Brilloso”, y de Christian “N”, alias “El Vikingo”, quienes fueron detenidos por su presunta participación en el crimen de Carlos Manzo.

La Fiscalía de Michoacán asegura que hay un 90% de avance en la investigación del asesinato del ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Suman 33 personas detenidas, entre ellas dos señaladas como presuntos autores intelectuales del crimen. https://t.co/dV8hDsBlL4 https://t.co/c7BrxAgrlU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 16, 2026

¿Qué falta por esclarecer en el caso Carlos Manzo?

Las investigaciones buscan establecer el móvil del asesinato, precisar la participación de las personas detenidas y determinar si existieron otras personas involucradas en la planeación o ejecución del homicidio.

Las declaraciones del vicefiscal colocan nuevamente bajo atención las acciones de Carlos Manzo contra el CJNG y la detención de “El Rhino” como elementos relevantes para comprender el contexto del crimen.

Por ahora, la Fiscalía continúa con las diligencias correspondientes. Conforme avance la investigación, se espera que las autoridades den a conocer nuevos detalles que permitan esclarecer el asesinato del exalcalde de Uruapan.

