¿Qué dijo la FGR sobre las declaraciones de un supuesto miembro del CJNG a la televisión italiana sobre el Rancho Izaguirre?

Una entrevista realizada por el noticiero italiano TG1 a un hombre que se identificó como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, provocó que hasta la Fiscalía General de la República reaccionara. En sus declaraciones en video, el presunto criminal aseguró haber asesinado a cientos de personas e incinerado a más de doscientos cuerpos en el Rancho Izaguirre, en Jalisco.

Ante lo dicho por el presunto sicario, la FGR emitió una postura este miércoles 14 de octubre.

¿Qué dijo el sicario del CJNG?

El programa de noticias difundió una entrevista con una persona encapuchada que aseguró pertenecer al CJNG. En su testimonio, el hombre dijo ser sicario y ganar un sueldo semanal de 4 mil pesos, además de declarar que "una vida no cuesta mucho" pues, según él, el pago por matar a más o menos personas en un día es el mismo.

También dijo haber participado en la ejecución e incineración de personas en el Rancho Izaguirre, afirmando que calcinó personalmente a 250 víctimas.

“Hicimos desaparecer cientos de cuerpos. Siguen enterrados alrededor del Rancho #Izaguirre”, dice un sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación, #CJNG. Un integrante del cártel lo admite por primera vez ante una cámara, con el rostro cubierto [vía @Tg1Rai].



En secreto, decidió… pic.twitter.com/dtZc3LAkzp — Stefania Battistini (@StefaniaBattis4) October 13, 2026

¿Qué dijo la FGR de las declaraciones del presunto miembro del CJNG?

Después de que se difundiera el video de las declaraciones, la Fiscalía General de la República, FGR, fijó postura este miércoles 14 de octubre.

La dependencia dijo que las afirmaciones del supuesto integrante del grupo criminal sobre las incineraciones masivas en el Rancho son totalmente falsas.

¿Cómo van las investigaciones en el Rancho Izaguirre?

Según la FGR, los trabajos de investigación y peritaje en el lugar siguen activos. Hasta el momento, el procesamiento forense del terreno conocido como Rancho Izaguirre tendría un avance del 92% por parte de los equipos.

¿Cuántas personas han sido vinculadas al Rancho Izaguirre?

En el mismo comunicado, la FGR informó de lo que se tiene hasta ahora del campo de adiestramiento y exterminio.

La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos vinculó a proceso a 15 personas posiblemente relacionadas con los hechos ocurridos en el lugar.

Con relación a un video donde un supuesto integrante de un grupo criminal asegura haber realizado una incineración masiva de personas en el predio conocido como Rancho Izaguirre, ubicado en el estado de Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) señala que dicha… — FGR México (@FGRMexico) October 14, 2026

Líneas de investigación con análisis de teléfonos y testimonios

El expediente también se conforma de teléfonos y testimonios de víctimas.

El Rancho Izaguirre fue hallado hace un año por madres buscadoras y se espera que las indagatorias continúen para saber más de todo lo que sucedió en dicho lugar.