El mata perros de la Condesa sí se queda en Reclusorio Norte

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Salvador “N”, conocido como el mata perros de la Condesa, por su probable participación en el delito de maltrato y crueldad animal, relacionado con el envenenamiento de perros ocurrido en el Parque España, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

Se quedará en el Reclusorio Norte

Durante la audiencia este sábado 31 de octubre, el agente del Ministerio Público presentó datos de prueba con los cuales se determinó vincular a proceso a Salvador "N", de 58 años, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El delito de causar dolosamente la muerte de un animal contempla una pena de dos a seis años de prisión. Sin embargo, cuando se provoca un sufrimiento grave antes de la muerte, como ocurrió en este caso del Parque España, la pena puede alcanzar hasta diez años de prisión.

¿Qué pasó con los perros del Parque España?

El pasado 27 de octubre autoridades recibieron reportes de dueños de varios perros que presentaron síntomas de intoxicación después de pasear por el Parque España.

Hasta el momento, la Fiscalía de la CDMX tiene conocimiento de cuatro animales fallecidos y ha recibido tres denuncias de sus propietarios.

Tras los reportes de las víctimas, personal de la Fiscalía de la Ciudad de México, en coordinación con autoridades de distintos órdenes de gobierno, realizó recorridos e inspecciones en la zona, donde encontraron 14 cebos de carne con cápsulas en su interior.

Los primeros resultados periciales permitieron identificar la presencia de metomilo, un insecticida altamente tóxico. Además, analizaron videograbaciones de cámaras de seguridad y recabaron entrevistas que ayudaron a desarrollar líneas de investigación e indentificar a Salvador "N" como presunto participante en los hechos.

El 30 de octubre, elementos de la SSC detuvieron al imputado en la colonia Condesa y lo pusieron a disposición del Ministerio Público por el delito de resistencia de particulares.

Ese mismo día, a las 13:55 horas, agentes de la PDI ejecutaron una orden de aprehensión contra Salvador “N” por su probable participación en el delito de maltrato y crueldad.

