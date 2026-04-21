“Era imposible entrar sin control”: periodista protegido rompe el silencio sobre edificio Revolución 829, mismo del caso Edith Guadalupe

En medio de la polémica por un presunto feminicidio en el caso Edith Guadalupe, sugen mayores detalles acerca del edificio ubicado en Revolución 829, Ciudad de México, dónde Edith Guadalupe fue localizada sin vida.

Un periodista que vivió en ese inmueble bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas aseguró que el lugar contaba con protocolos de seguridad “extremos”, lo que genera cuestionamientos acerca de cómo ocurrieron los hechos. Se trata de Luis Carmona, quien relató su experiencia tras haber residido en el inmueble debido a amenazas de muerte recibidas desde 2019.

¿Cómo funcionaba la seguridad en el edificio de Revolución 829?

De acuerdo con el testimonio, el acceso al inmueble estaba fuertemente restringido y monitoreado en todo momento. Para ingresar, los visitantes debían ser previamente autorizados por los residentes mediante interfono. Además, el edificio contaba con cámaras de videovigilancia en prácticamente todas las áreas, incluyendo:

Entrada peatonal



Estacionamiento (con lector de placas)



Elevadores



Pasillos



Accesos a departamentos



Caseta de vigilancia.

“El control era total. Si no autorizabas la entrada, nadie pasaba”, afirmó el periodista en entrevista con nuestro compañeros de Hechos AM.

Edificio ¿Es posible un crimen en estas condiciones?

Uno de los puntos más polémicos del caso es la posibilidad de que un crimen haya ocurrido dentro de la caseta de vigilancia, como se ha mencionado en versiones iniciales. Sin embargo, Carmona señala que, aunque la caseta está aislada acústicamente, también es un espacio completamente visible y monitoreado, lo que complicaría la comisión de un delito sin dejar evidencia. “Es un área cerrada, con cristales, donde se observa todo. Resulta difícil que algo así ocurra sin ser detectado”, explicó.

El periodista también planteó la posibilidad de que las medidas de seguridad hayan cambiado en los últimos años. Él habitó el inmueble hace aproximadamente dos años y medio, cuando, asegura, era uno de los lugares más seguros en los que había estado. Además, detalló que en cada turno había al menos tres elementos de seguridad, incluyendo vigilancia en estacionamiento y rondines constantes.

Un testimonio que abre nuevas preguntas en el caso Edith Guadalupe

El caso ha generado presión social y atención mediática, mientras autoridades capitalinas continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en Revolución 829. El testimonio de un exhabitante protegido por el gobierno federal añade una nueva capa de complejidad: ¿cómo pudo ocurrir un crimen en un lugar diseñado precisamente para proteger vidas?