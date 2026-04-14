Caos en el Metro CDMX: Solo 68 trenes operan en óptimas condiciones para… ¡millones!

La escasez de refacciones mantiene varada a gran parte de la flota del Metro CDMX, un problema que afecta a millones de mexicanos que viven en la Metrópoli y día con día se tienen que transportar para sus trabajos y padecer las aglomeraciones y lentitud de este servicio de transporte público; ¿en qué momento se va a resolver?

El colapso invisible del gigante de hierro: el Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México atraviesa actualmente lo que expertos y usuarios califican como la peor crisis en años recientes. Lo que para millones de personas se traduce diariamente en retrasos inexplicables, fallas mecánicas y una saturación insoportable en los andenes, tiene una explicación técnica y alarmante en las entrañas de sus talleres. La falta de mantenimiento preventivo, la carencia crítica de piezas de repuesto y una flota diezmada han puesto contra las cuerdas al principal motor de movilidad de la capital del país.

Se normaliza la Línea 3...



Tras las fallas y retrasos registrados, autoridades informaron que ya se alcanzó un acuerdo, por lo que el servicio en el Metro comienza a operar con normalidad.



Usuarios reportan que el sistema sigue saturado, con trenes llenos y avances lentos. Se… pic.twitter.com/MkoFWP4VOX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 14, 2026

7 de cada 10 trenes del Metro CDMX superan los 2 millones de kilómetros sin mantenimiento

Para dimensionar la gravedad del problema basta con observar los números reales de operación. El Metro de la Ciudad de México cuenta con una flota total de 391 trenes, sin embargo, la realidad operativa es drásticamente distinta a lo que el papel sugiere. De ese gran total, solo 68 trenes se encuentran hoy en óptimas condiciones para brindar servicio.

Esta cifra representa una fracción mínima para un sistema que tiene la responsabilidad de transportar a más de cuatro millones de usuarios cada jornada. Los incidentes que se reportan minuto a minuto en las redes sociales no son coincidencias ni eventos aislados; son la consecuencia directa de intentar alimentar el servicio de toda la capital mexicana con apenas una sexta parte de la flota en buen estado.

Kilometraje al límite y falta de refacciones

El descuido en los protocolos de seguridad y conservación es evidente al analizar el estado del parque vehicular. De los 391 trenes que conforman el inventario del sistema, el 70 por ciento no ha recibido el mantenimiento necesario.

La norma indica que estas unidades deben ser intervenidas profundamente al alcanzar los 750 mil kilómetros recorridos para garantizar su fiabilidad. No obstante, la realidad actual dicta que siete de cada diez trenes han superado ya la barrera de los 2 millones de kilómetros sin haber pasado por el taller para su revisión reglamentaria. Es un exceso de uso que pone en riesgo la estabilidad del servicio y la seguridad de quienes lo utilizan.

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A este panorama de sobreexplotación se suma el problema del cementerio de vagones en los talleres. Actualmente, otros 84 trenes están completamente parados, estacionados y fuera de circulación debido a la falta de refacciones básicas. La ausencia de piezas ha convertido a unidades que deberían estar en las vías en simples armazones de metal acumulando polvo.

Como si se tratara de una cuenta regresiva, de aquellos 391 trenes originales, la operatividad real se ha ido desmoronando hasta dejar al sistema con los únicos 68 que hoy logran circular en condiciones aceptables. La crisis de piezas y el olvido técnico mantienen al Metro en un estado de vulnerabilidad que afecta el pulso de toda una ciudad.

Con información de Ilse Lorena Trejo

