Ofertas de autos en redes: así te pueden robar todo en una “compra” que parece real pero es un fraude

Lo que parecía una oportunidad única terminó en una auténtica pesadilla. Enrique buscaba comprar un auto seminuevo a buen precio, pero terminó siendo víctima de un violento asalto tras contactar una oferta en redes sociales. Este caso refleja un delito que va en aumento: los fraudes en la compra de autos por internet, una modalidad que combina engaño digital con robo físico.

¿Cómo operan los delincuentes en la venta de autos por internet?

De acuerdo con la Policía Cibernética, los estafadores crean perfiles falsos y publican anuncios con imágenes atractivas, muchas veces robadas de otras publicaciones reales, para ofrecer autos a precios muy por debajo del mercado.

El gancho es claro: ofertas irresistibles y urgencia de compra.

El oficial Daniel Silva explica a cámaras y micrófomos de Azteca Noticias que los delincuentes suelen presionar a las víctimas con frases como “es la última oportunidad” o “hay más compradores interesados”.

Fraude al comprar autos en línea...



A Enrique le robaron su dinero tras acudir a una “cita” para comprar un vehículo visto en redes; era una trampa.



Autoridades advierten: desconfía de precios muy bajos y urgencia de pago. No deposites por adelantado y cita siempre en lugares… pic.twitter.com/5KdOGBf83D — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 8, 2026

¿Qué le pasó a la víctima?

Enrique Nava encontró un vehículo anunciado en redes sociales en Puebla. Tras acordar un encuentro, acudió al lugar con la intención de concretar la compra; sin embargo, todo era una trampa.

“Bajaron armados y nos empezaron a pedir dinero”, relató la víctima. Los delincuentes lo despojaron de su dinero y pertenencias, evidenciando que este tipo de fraude puede escalar rápidamente a delitos violentos.

¿Qué tan común es este tipo de fraude?

Según datos de la Policía Cibernética, el fraude digital es uno de los delitos más reportados, con alrededor de 100 llamadas diarias relacionadas con engaños en línea. Los criminales incluso utilizan:

Identificaciones falsas



Facturas apócrifas



Documentación aparentemente oficial.



Todo lo anterior con el objetivo de generar confianza en la víctima.

¿Cómo evitar caer en este fraude?

Las autoridades recomiendan tomar precauciones clave:

Desconfiar de precios demasiado bajos



Evitar compras con urgencia o presión



No realizar pagos por adelantado



Concertar citas en lugares públicos y seguros



Verificar la identidad del vendedor.

Además, se sugiere investigar el historial del vehículo y validar la información por canales oficiales. El auge de las compras en línea ha facilitado el acceso a productos, pero también ha abierto nuevas puertas al crimen.

Casos como el de Enrique dejan una lección clara: si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea; ¿vale la pena arriesgar tu seguridad por una supuesta ganga en internet?

