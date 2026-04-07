¿Qué pasará con “El Cuini”? Cuñado de “El Mencho” pactará con EU

Luego de que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, su socio y cuñado, Abigael González Valencia, “El Cuini”, está cerca de cerrar un acuerdo con la justicia estadounidense para declararse culpable y dar información de las operaciones internacionales y de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Era el cerebro financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación, especializado en lavado de dinero y mano derecha de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Señor de los Gallos.

Cuñado de “El Mencho” y sus inicios como criminal

El historial delictivo de Abigael González Valencia se remonta a los años 90, operando una red de distribución de droga para el Cártel del Milenio en Estados Unidos.

Su primera detención fue en mayo de 1996 en San Diego, California, por traficar metanfetamina y cocaína. Se declaró culpable. Le concedieron libertad condicional, pero cuando tuvo que comparecer ante un tribunal, escapó a México, donde continuó traficando droga y lavando dinero para el Cártel del Milenio.

Con la ruptura de esa organización criminal, se formaron varias facciones, entre ellas, Los Matazetas o Los Torcidos, comandados por “El Cuini”, “El Mencho” y Erik Valencia Salazar, “El 85”, capturado y entregado a Estados Unidos en febrero.

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La llegada del CJNG a México y expansión a EU

Así comenzó la expansión de uno de los grupos delictivos más poderosos y violentos de México: el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Abigael González Valencia, junto con su grupo criminal “Los Cuinis”, diseñó un esquema que permitió al cártel expandirse a mercados internacionales, particularmente en Estados Unidos y Europa.

Su red de lavado de dinero incluyó inmobiliarias, restaurantes, hoteles, gimnasios, plazas, spas, farmacias y empresas de espectáculos.

“El Cuini” fue enviado por México a EU

Lo detuvieron el 28 de febrero de 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco. Diez años después, autoridades mexicanas lo entregaron a Estados Unidos junto con otros 25 narcotraficantes.

En su primera audiencia se declaró no culpable de trasiego de metanfetamina y cocaína, crimen organizado y portación de armas de fuego.

Desde entonces, su defensa negocia un acuerdo de culpabilidad que reduzca su condena, razón por la que la última audiencia se aplazó en tres ocasiones.

Se espera que este miércoles comparezca ante la Corte del Distrito de Columbia con la misma jueza que llevó el juicio de Rubén Oseguera, “El Menchito”.

