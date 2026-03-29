¡México hace vibrar al Estadio Banorte! Así se vivió el partido de inauguración contra Portugal

“Vamos, México, México”. Este sábado 28 de marzo 2026, se vivió la inauguración del Estadio Banorte, con el emocionante partido México vs. Portugal, un evento esperado por miles de mexicanos que asistieron al lugar para apoyar el partido y disfrutar de una tarde de fútbol, pero ¿cómo se vivió el gran día?

Barreras resguardaban un kilómetro a la redonda, por lo que para llegar había que improvisar, por lo que los aficionados utilizaron distintos medios de transporte.

“Muchísimas horas de viaje, más de 12 horas (...) Aquí estamos para disfrutar el partido”, compartió una familia que asistió al partido.

Así fue el arribo de las selecciones y la apertura de puertas en el Estadio Banorte

Elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, resguardaron las inmediaciones del Estadio Banorte donde cientos de mexicanos disfrutaban de retes de fútbol, rostros pintados, dominadas y música de mariachi, además de la famosa batucada.

Alrededor de las 15:30 horas, las puertas del estadio se abrieron y las filas comenzaron a avanzar.

Entre patrullas y un gran operativo, las selecciones que disputarán el partido, comenzaron a llegar. Primero, llegó la Selección Azteca, quien llegó después de un recorrido de 20 minutos desde el centro de alto rendimiento.

Después, procedentes de su hotel de concentración, arribó la Selección de Portugal.

Un aficionado falleció en palcos y 17 detenidos: Los incidentes que marcaron el México vs. Portugal

Antes de que iniciara el partido México vs. Portugal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó la muerte de un aficionado, en presunto estado de ebriedad, que cayó del segundo piso al tratar de bajar al primer piso por la parte externa.

Mientras el partido se llevaba a cabo, se registraron 17 personas detenidas por reventa de boletos. Al final, el encuentro terminó sin goles; sin embargo, el apoyo de México a la selección nunca paró.

Previo al partido de reinauguración del Estadio Banorte, miles de aficionados reportaron complicaciones para ingresar al estadio, e incluso algunos tuvieron que hacerlo con el partido ya iniciado.

Y es que algunos señalaron que fue complicado llegar y posteriormente el acceso fue lento, debido a las barreras metálicas que se colocaron para formar las filas debido acceso.

Minutos antes del arranque del partido, elementos de seguridad decidieron retirar las barreras metálicas para que el acceso pudiera fluir más rápido.

El puente de acceso a la explanada de la entrada principal, también se saturó.