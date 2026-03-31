Así operan los narco drones: del crimen organizado en México a los conflictos en Medio Oriente

Los drones irrumpieron en la vida de millones de personas. Ya no solo se utilizan como entretenimiento en escenas de peliculas de ciencia ficción, ahora hasta una pizza te puede llegar en “narco drones”.

La tecnologia es formidable. Pero en México, los drones se volvieron una poderosa arma criminal que se perfecciona cada vez más, al grado de aparecer ya en conflictos como Ucrania y la guerra en Medio Oriente.

Recuento de ataque con drones en México

Un ataque de la Familia Michoacana contra “los tlacos” en la sierra de Guerrero en enero de 2024 parecia una escenificacion grotesca. Algunos dudaban de su autenticidad, pero eran reales.

Este grupo criminal utilizó drones artillados en Buenavista de los Hurtado y presumio su poder de fuego. Cinco personas murieron calcinadas y se reporto la desaparicion de varias más.

Mexico fue puesto de frente con una nueva realidad que crece en complejidad. El primer ataque con drones que se tiene registrado ocurrio el 10 de julio de 2018 contra la casa del secretario de Seguridad Pública de Tecate.

Un dron tiro dos granadas y ambas fueron desactivadas a tiempo, pero los criminales vieron que esos artefactos eran ideales para enfrentar a rivales y autoridades, desatando una nueva ola de terror.

De drones caseros a armas perfeccionadas

En febrero de 2024, drones caseros adaptados fueron usados para matar a tres soldados que realizaban operaciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tepalcatepec.

En mayo de 2025, con una combinacion de minas y drones, seis guardias nacionales murieron en un ataque en los limites de Jalisco y Michoacan.

Desde 2020, la Secretaría de Defensa ha reportado alrededor de 605 ataques con drones en México en los estados de Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, principalmente,

Además, cada vez surgen drones más potentes, incluidos modelos kamikaze similares a los usados en manos del Estado Islámico, Hezbolá y grupos rebeldes en Siria e Irak.

De entretenimiento a un arma…



Los drones revolucionaron la vida cotidiana, pero en México se han convertido en una herramienta del crimen.



Ataques con drones explosivos, enfrentamientos entre cárteles y agresiones a autoridades ya son una realidad.#Hechos con… pic.twitter.com/ODhyj5gHTm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 1, 2026

Rusia usa drones iraníes para atacar Ucrania y evadir defensas de la OTAN

Expertos señalan que Rusia recurrió a drones de fabricación iraní para golpear territorio ucraniano, logrando evadir sistemas de defensa aérea de la OTAN. Esta táctica ha sido clave para mantener ataques de bajo costo con alto impacto operativo.

Irán replicó esta estrategia utilizando drones contra instalaciones estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar y Baréin. Su objetivo: emplear tecnología relativamente barata para neutralizar radares, baterías antiaéreas y aeronaves mucho más costosas.

Pero ¿qué tiene que ver México en estos conflictos internacionales? Resulta que los cárteles mexicanos vuelven a aparecer como actores relevantes en el uso de drones con explosivos.

Según declaraciones del vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvédev, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski sería “cliente del Cártel de Sinaloa” para la compra de drones.

¿Cártel de Sinaloa vende drones a Ucrania?

En una declaración cuya veracidad no ha sido confirmada por fuentes independientes, Medvédev afirmó:

“Los intereses de este personaje son los mismos del Cártel de Tijuana o quizá del Cártel de Sinaloa. Él es usuario de sus productos y los cárteles usan drones para transportar mercancía y para enfrentar a sus competidores”.

El funcionario ruso también señaló que Ucrania presuntamente contrata mercenarios ligados a cárteles mexicanos para reforzar sus tropas.

Con ello, Ucrania, Irán y el conflicto de los cárteles en México se convierten en tres escenarios donde se emplean drones con explosivos como arma clave.