Caso Edith Guadalupe destapa corrupción en Fiscalía CDMX: ¿qué ocurrió realmente en el edificio?

La tragedia de la joven Edith Guadalupe Valdés no sólo conmocionó a México, también permitió evidenciar lo que ya mucho se intuía: la corrupción en las dependencias gubernamentales.

Tan solo en la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX), hay más de 5 mil 600 quejas presentadas contra el personal. La más reciente fue la acusación hecha por familiares de Edith Guadalupe, quien salió en busca de trabajo, pero nunca más regresó.

La joven fue brutalmente asesinada en un edificio de la capital del país. Tuvieron que pasar horas para que se activara la ficha de búsqueda, pero además se enfrentaron a la corrupción e ineptitud de agentes de investigación.

El último adiós a Edith Guadalupe en CDMX

En medio del dolor, rabia y frustración, la familia de Edith Guadalupe Valdés le dio el último adiós. La joven de 21 años, fue citada el miércoles 15 de abril a una entrevista de trabajo en un edificio del centro-sur de la capital, donde fue vista por última vez.

Desde entonces la familia no dejó de buscarla. Edith, previamente, les había compartido su ubicación, lo que permitió que sus padres pudieran rastrear sus últimos momentos.

Pero todo sin la ayuda de las autoridades, ya que uno de los agentes les habría solicitado dinero para “acelerar” el proceso. En lo que perdían el tiempo pidiendo “lana” para hacer su trabajo, Edith yacía en un edificio de la Benito Juárez.

“La Fiscalía nunca hizo nada. Que no se levanten el cuello porque ellos no hicieron nada. Todo lo hicimos la familia” señaló Magda Rivero, tía de Edith.

No es un caso aislado dentro de la Fiscalía: la corrupción también mata

Efectivamente, la Fiscalía aceptó que no hizo su trabajo para evitar la muerte de la joven dentro de un edificio en Avenida Revolución y que se tardaron 15 horas en atender la denuncia de desaparición que puso su familia.

“Hay problemas estructurales que ya conocíamos, que yo personalmente conocía a la hora de asumir este encargo tan importante. Que tenemos temas de corrupción, falta de personal, temas de procesos que no deben ser burocráticos” apuntó Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia CDMX.

¿Qué se sabe del feminicida de Edith Guadalupe?

Según la investigación, el presunto responsable del feminicidio de Edith es el vigilante del edificio, quien ya fue detenido. Desconectó todo el sistema de cámaras del lugar entre las 16:23 y las 17:44 del 15 de abril.

Justo a la hora en que ella estaba en el lugar. Además, se encontraron huellas de sangre en la caseta de vigilancia. Pero esta versión de las autoridades no es aceptada por los padres y el abogado del vigilante.

De hecho, la familia dio a conocer un video del elevador del edificio en donde se observa a un hombre que está con una joven y acusan que en ese lugar se cometía trata de personas.

Según la fiscalía, la mujer no es Edith y el sujeto fue identificado como un abogado que vive en el lugar. Pero esta versión, de nueva cuenta no corresponde a lo que han declarado familiares:

“Hoy en día sabemos que en esa unidad, con el número 829, contrataban a las chavitas, les ofrecían trabajo y ahí eran citadas” Magda Rivero, tía de Edith.

Este lunes, agentes de la Fiscalía capitalina regresaron al lugar, pero no los dejaron entrar, ya que el edificio no ha sido acordonado, y no hay certeza en la investigación: es decir, que estén culpando a un inocente y ocultando un posible caso de trata de personas.