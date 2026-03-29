“CR7 no vino porque sabe que aquí diario matan": Manifestaciones sacuden la CDMX

La fiesta por el partido entre México y Portugal en la CDMX no fue completamente de felicidad. Mientras la afición llegaba para celebrar la reapertura, las inmediaciones del recinto se llenaron de manifestaciones con pancartas que contaban historias no visibilizadas en México.

Colectivos de madres buscadoras, protectores de animales y organizaciones políticas aprovecharon la atención internacional para lanzar un mensaje claro: México tiene heridas que difícilmente se pueden tapar.

🚨 Protestan familias por #desaparecidos en #CDMX



Padres y madres de personas desaparecidas se manifestaron al sur de la capital para exigir la localización de sus seres queridos.https://t.co/j7afjJhzmk pic.twitter.com/dXQalDPu9L — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 29, 2026

Madres buscadoras se manififestan a las afueras del Estadio Banorte

Con mantas y fichas de búsqueda pegadas en las barricadas, las madres buscadoras cuestionaron las prioridades del gobierno. Entre ellas estaba Brenda Valenzuela, quien busca a su hijo Emilio desde hace seis meses, tras haber sido visto por última vez en un restaurante bar de Sinaloa.

Con la cifra de desaparecidos superando los 130 mil a nivel nacional, la consigna fue directa: no se puede celebrar mientras miles de familias sufren por la desaparición de alguien cercano.

“CR7 no vino porque sabe que aquí diario matan": El mensaje de Mexicanos al Grito de Paz

La organización “Mexicanos al Grito de Paz” decidió colocar mantas en los puentes peatonales cercanos. Una de las frases que más llamó la atención de los asistentes mencionaba al astro portugués: “CR7 no vino a México porque sabe que aquí diario matan y desaparecen”.

El objetivo de los activistas fue evidenciar que la violencia que se vive en el país a diario.

Refugio Franciscano en el Estadio Banorte: El regreso de los mil perros

Por otro lado, los protectores de animales también se hicieron presentes. Miembros del Refugio Franciscano exigieron que casi mil animales, que fueron puestos en adopción de manera externa, regresen a las instalaciones con sus cuidadores originales.

Con cartulinas en mano, declararon que el bienestar de estos animales debe estar por encima de los intereses administrativos que los separaron de quienes los protegían.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la víctima cayó desde la zona de palcos al área de estacionamiento.



Peritos ya realizan investigaciones, análisis de cámaras y recopilación de testimonios para esclarecer los hechos.https://t.co/ICP4p1ugTb pic.twitter.com/eQecUudfrB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 29, 2026

“Somos México” y la exigencia por su registro político en el Estadio Banorte

En los puentes peatonales, los integrantes de la organización política “Somos México” también alzaron la voz. Su protesta fue contra el INE, denunciando que se les ha negado el registro como partido político a pesar de haber cumplido con todas las asambleas y el número de afiliados requeridos por la ley.

Para ellos, el estadio fue la plataforma ideal para denunciar lo que consideran un bloqueo a la participación ciudadana.