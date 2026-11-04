INE va contra el círculo de Guadalupe Taddei: prepara denuncia ante la FGR

La denuncia que prepara el Instituto Nacional Electoral (INE) ante la Fiscalía General de la República (FGR) no apunta únicamente a una persona; la revisión podría alcanzar a exfuncionarios y servidores públicos de distintas áreas del organismo, incluida la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, cuya gestión concluyó el pasado 26 de octubre.

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, confirmó este martes que las diez consejerías acordaron preparar una denuncia para que la Fiscalía determine si existieron conductas que pudieran constituir delitos y, en su caso, deslinde responsabilidades.

El anuncio abre la puerta a que las investigaciones alcancen distintos niveles de la estructura del Instituto, desde quienes ocuparon cargos directivos hasta otros colaboradores que pudieran estar relacionados con los hechos bajo revisión.

INE prepara denuncia ante la FGR contra exfuncionarios

Blanca Cruz explicó que los equipos jurídicos de las diez consejerías trabajan en la integración de la denuncia, cuya presentación estaba prevista, a más tardar, para este miércoles.

La funcionaria aclaró que el objetivo no es señalar anticipadamente a personas específicas, sino poner los posibles hechos en conocimiento de la autoridad ministerial para que determine quiénes pudieron incurrir en alguna conducta sancionable.

Al ser cuestionada directamente sobre si Guadalupe Taddei estaría incluida en la denuncia, Cruz respondió que sí.

Sin embargo, precisó que el procedimiento también podría involucrar a quienes ocuparon la Secretaría Ejecutiva, algunas direcciones e incluso puestos de menor jerarquía, siempre que existan elementos que justifiquen una investigación.

La presidenta provisional insistió en que el INE no puede determinar qué delitos se habrían cometido ni establecer responsabilidades penales, pues esa atribución corresponde a la Fiscalía.

El escándalo de presunta corrupción en el @INEMexico llegará a la @FGRMexico Los 10 consejeros acordaron denunciar las posibles irregularidades del clan de Guadalupe Taddei. La presidenta provisional, Blanca Cruz, advirtió que se busca investigar a toda la red de funcionarios involucrados, desde Guadalupe Taddei hasta altos mandos, mandos medios y personal operativo. La investigación no deberá limitarse a una sola persona... https://t.co/XdwyEaYU0u — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 3, 2026

Auditorías también revisan posibles irregularidades en el INE

Otro de los puntos que destacó Blanca Cruz es que la denuncia no será un listado cerrado de nombres. Explicó que, ante los señalamientos que han circulado públicamente sobre más de un funcionario, la intención es permitir que la investigación alcance a cualquier persona que pudiera tener alguna responsabilidad.

En ese contexto, mencionó que tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como el Órgano Interno de Control (OIC) mantienen investigaciones relacionadas con el Instituto.

Sobre la revisión de la ASF, aseguró que el INE ofrecerá todas las facilidades necesarias para que la institución realice las diligencias que considere pertinentes.

Además, adelantó que el jueves el Consejo General tiene previsto tomar acciones emergentes, aunque no detalló cuáles serán las medidas que se discutirán.