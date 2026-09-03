“No merecía morir": ¿Quién era la joven asesinada en casa de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

No solo Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista de Camilo Séptimo, fue asesinado en su casa en Atizapán, Estado de México, la tarde del 1 de septiembre de 2026. Junto con él murió su esposa Ana Paula, quien estaba embarazada, su hija de tres años y una joven de 21 años que estaba en el lugar.

En la escena del crimen también había un perro de la famili maniatado y sin vida; solo sobrevivió un niño de 6 años e hijo de Jonathan y Ana Paula. Las investigaciones para esclarecer los hechos continúan y hasta ahora hay dos presuntos implicados detenidos: Diego Sebastián "N" y Gerardo "N".

¿Quién era la joven asesinada en la casa del tecladista de Camilo Séptimo?

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los hechos ocurrieron entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre al interior de un departamento en una torre residencial al interior del Fraccionamiento Grand Viure, ubicado en Bosque Esmeralda.

Fue a las 23:50 horas cuando la policía municipal de Atizapán de Zaragoza informó del hallazgo de cuatro personas muertas (una de ellas con cuatro meses de embarazo), y un menor de 6 años de edad con vida y sin signos de violencia; asimismo había un perro de la familia muerto.

Pero en el departamento había otra mujer sin vida: era Aleyda Romero, de 21 años, quien conocía a las víctimas pues era trabajadora doméstica de la familia y murió de un balazo en la espalda, disparo presuntamente realizado por Diego Sebastián "N", quien era socio del compositor.

La música mexicana está de luto



Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, fue ejecutado junto a su esposa embarazada, su hija de 3 años y una joven trabajadora doméstica dentro de su departamento en la Zona Esmeralda, en #Atizapán. Solo su hijo de 6 años… pic.twitter.com/zYJEC6mnSm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 3, 2026

Dan último adiós a Arely, trabajadora de Jonathan Meléndez

Azteca Noticias confirmó que la joven será velada este jueves 3 de septiembre en la casa de sus abuela, la señora Guadalupe, donde amigos y familiares le darán el último adiós.

En una esquela publicada por la banda de rock Camilo Séptimo, la agrupación expresó sus condolencias por el fallecimiento de Jonathan y su familia, así como por la muerte de la joven de 21 años.

Tía de Aleyda pide justicia para joven asesinada en casa de tecladista

Una tía de Aleyda envío un mensaje para pedir justicia por su sobrina de quien dijo que era una persona muy trabajadora y responsable.

"No era justo que para su edad le haya pasado esto (...) mi sobrina no merecía morir de esa manera", expresó.