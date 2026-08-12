La caída de un montaje judicial: El caso del periodista Lafita León exhibe la censura en Veracruz

El periodista especializado en nota roja e investigaciones sobre corrupción en Veracruz, Rafael León Segovia, conocido periodísticamente como “Lafita León”, fue detenido en diciembre de 2025 tras publicar reportajes sobre irregularidades en las autoridades locales. Inicialmente, fue encarcelado bajo severas imputaciones que incluyeron acusaciones de terrorismo, delitos contra las instituciones de seguridad y encubrimiento, provocando el pronunciamiento de organizaciones defensoras de la libertad de prensa como Artículo 19.

Tras la presión mediática y la falta de elementos probatorios presentados por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, se le otorgó el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria, mientras que los cargos más graves han ido cayendo en los tribunales en el transcurso del proceso judicial.

Opinión de Otoniel Martínez

¿Ya viste esto? Poco a poco se les está cayendo el teatro. Se cayó otra acusación en contra de Rafael León, mejor conocido como Lafita León, un reportero de nota roja en Veracruz. Lafita había sido detenido y encarcelado por terrorismo; nunca en la historia de este país un reportero había recibido tal acusación.

Les voy a contar la historia completa. Resulta que Lafita León es un reportero de nota roja, pero que también publica temas de corrupción en el Gobierno de Veracruz y en las fiscalías, y al parecer a alguien eso no le gustó.

Exclusiva FIA: Por defender víctimas y exhibir corrupción, así fabricaron el caso contra el periodista Lafita en Veracruz

En diciembre de 2025, Lafita fue detenido y encarcelado. Lo acusaron de delitos contra las instituciones de seguridad pública y encubrimiento. Lo tuvieron unos días en la cárcel. Después, la Fiscalía y el Gobierno de Veracruz no aguantaron la presión y cambiaron la medida: lo sacaron de la cárcel y lo mandaron a prisión domiciliaria. El Gobierno de Veracruz y las fiscalías no tuvieron argumentos y permitieron que Lafita viviera su proceso judicial en libertad.

Lafita León lleva meses defendiéndose de estas acusaciones y como no hay argumentos, como no hay pruebas, las acusaciones se van cayendo una a una. Ya se cayeron dos. Lafita solamente tiene encima la acusación por el delito de encubrimiento. Su próxima audiencia es en septiembre.

¿Qué va a pasar? Ya lo veremos. Lo cierto es que la historia de Lafita es el retrato claro de lo que pasa en este país: cuando a un gobierno o a una fiscalía no le gusta lo que un reportero publica, lo acusan, lo encarcelan, lo persiguen.

