¿Qué está pasando en España entre Luis Rubiales y Jennifer Hermoso?

En los últimos días, el nombre de Luis Rubiales ha acaparado las portadas del futbol mundial y eclipsado el histórico triunfo de la Selección Española en el Mundial de Futbol Femenil, pues el presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) celebró el triunfo con un polémico beso a Jennifer Hermoso durante la ceremonia de premiación.

Tras la última determinación de la FIFA de suspender provisionalmente a Rubiales mientras se realizan las indagatorias pertinentes por un acto de violencia sobre la jugadora, a continuación te presentamos un recuento sobre todo lo que ha ocasionado el beso entre Rubiales y Hermoso, pues hay discursos contradictorios entre los dos.

Cronología para entender qué pasó entre Luis Rubiales y Jennifer Hermoso en la Selección Española de Futbol Femenil

Lo primero que debes de saber es que, entre el 20 de julio y el 20 de agosto, en Nueva Zelanda se llevó a cabo el Mundial Femenil 2023. España se coronó como campeona por primera vez en su historia y en la ceremonia de premiación, Luis Rubiales le plantó un beso en la boca a Jennifer Hermoso que se volvió viral de inmediato.



En cuanto terminó la final y antes del beso, en el palco donde se encontraba el directivo fue captado agarrándose los genitales, como una especie de celebración y a lado de su hija y la reina Letizia, de España.

Al bajar a la premiación, Rubiales dialoga con Jennifer y después la toma de la cara con las dos manos y le da un beso "de piquito" .

dialoga con y después la toma de la cara con las dos manos y . En una transmisión en vivo tras los festejos, la propia Jennifer Hermoso habló por primera vez del caso y mencionó que "no le había gustado", pero que no podía hacer nada.

habló por primera vez del caso y mencionó que "no le había gustado", pero que no podía hacer nada. Tras la polémica, un día después Luis Rubiales se disculpó en un video por el beso y mencionó que fue una acción "sin mala fe" y "de manera espontánea".

se disculpó en un video por el beso y mencionó que fue una acción "sin mala fe" y "de manera espontánea". El presidente de España, Pedro Sánchez , encabezó una serie de denuncias en contra de Rubiales asegurando que las disculpas no eran suficientes y que se necesitaban acciones contundentes. La vicepresidenta, Yolanda Díaz, pidió su dimisión.

, encabezó una serie de denuncias en contra de asegurando que las disculpas no eran suficientes y que se necesitaban acciones contundentes. La vicepresidenta, Yolanda Díaz, pidió su dimisión. El jueves 24 de agosto, la FIFA anunció que había abierto un procedimiento disciplinario contra Rubiales

El viernes, la RFEF llamó a una asamblea general extraordinaria y se esperaba la renuncia de Rubiales , pero el directivo se negó.

, pero el directivo se negó. En el mismo evento, el todavía presidente de la RFEF aseguró que "lucharía hasta el final" y que el beso había sido consensuado.

El mismo día, Jennifer Hermoso contradijo las palabras de Rubiales no había existido ningún consentimiento .

. Al mismo tiempo, 81 futbolistas aseguraron que no volverían a jugar con la selección mientras Rubiales siguiera en el cargo.

El beso a Jenni Hermoso y otros escándalos de Rubiales en la Federación Española de Futbol

RFEF amenaza con emprender acciones legales contra Jennifer Hermoso

Luego del comunicado de Jennifer Hermoso en el que contradijo las palabras de Rubiales, la RFEF lanzó un comunicado advirtiendo que iniciaría procedimientos legales por los comentarios hacia el presidente de la Federación; mientras que aseguraron: "La RFEF y el sr. presidente demostrarán cada una de las mentiras que se difundan, ya sea por alguien en nombre de la jugadora o, si fuere el caso, por la propia jugadora".

FIFA suspende a Luis Rubiales de la RFEF de forma provisional

Fue este sábado 26 de agosto cuando la FIFA anunció la suspensión de Luis Rubiales de forma provisional "de todas las actividades relacionadas con el fútbol a nivel nacional e internacional" durante 90 días.

Ante esta situación, a la Federación Española no le quedó más remedio que nombrar a Pedro Rocha Junco como presidente provisional mientras termina el procedimiento de la FIFA contra Rubiales.

"Luis Rubiales ha manifestado que se defenderá legalmente en los órganos competentes, confía plenamente en las instancias de la FIFA y reitera que, de esta manera, se le da la oportunidad de comenzar su defensa para que prevalezca la verdad y se demuestre su completa inocencia", sentenció el comunicado.

