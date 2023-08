“No consentí el beso”: Jenni Hermoso desmiente a Luis Rubiales

Jenni Hermoso, la futbolista de la selección española, desmintió las declaraciones de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol, y aseguró que ella nunca consintió que la besara en la boca.

“Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente” se lee en el escrito compartido por Hermoso.

La delantera, de 33 años de edad, compartió un comunicado en el que dijo sentirse molesta de que dudaran de su palabra o “inventaran cosas que no dijo”.

“No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, continuó la jugadora española.

Jugadoras de la selección española exigen la renuncia de Rubiales

Las campeonas del Mundial femenino de la FIFA se unieron a su compañera y exigieron la renuncia del presidente de la Federación de Futbol Española y amagaron con no volver a jugar con “la roja” si continúan los dirigentes actuales.

“Después de todo lo sucedido durante el Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la selección si continúan los actuales dirigentes”, advirtieron las 23 campeonas y otras 58 jugadoras.

Agregaron que las futbolistas esperan “contundentes respuestas” de los poderes públicos para que la acción cometida por Luis Rubiales no “quede impune”. Asimismo lamentaron que su triunfo se vea opacado por la lamentable situación.

“Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del futbol femenino español”.

Rubiales se niega a renunciar y asegura que el beso fue consensuado

Previo al comunicado de las futbolistas de la selección española, Luis Rubiales se negó a dimitir a su cargo y aseguró que el beso que le dio a Jenni Hermoso fue consensuado.

“Fue un beso espontáneo y mutuo. Jenni me levantó del suelo, luego nos abrazamos y yo le dije: ‘Olvídate del penalti’. Ella me dijo: ‘Eres un crack’ y yo le dije: '¿Un piquito?’, a lo que me contestó: ‘Vale”, justificó Rubiales.

No obstante, la decisión del presidente generó molestia en España y alrededor del mundo. Incluso, el gobierno español inició un proceso legal que busca suspender al jefe de la federación de futbol.