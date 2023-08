FIFA inicia “procedimiento disciplinario” contra Luis Rubiales por beso a Jennifer Hermoso

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) informó que inició un “procedimiento disciplinario” contra Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), después de los hechos “durante la final de la Copa Mundial Femenina” del pasado domingo.

Cabe recordar que el directivo besó sin consentimiento a Jennifer Hermoso durante la entrega de medallas tras el triunfo de la Roja un gol a cero ante su similar de Inglaterra. El hecho quedó captado en video y generó críticas contra Rubiales, quien intentó defenderse al calificar a quienes lo cuestionaban como “idiotas”.

🚨Otro que se cree intocable 👇🏻



➖Rubiales llama "gilipollas" a quienes critican la falta de consentimiento en su beso a la jugadora Jennifer Hermoso.



➖No solo no se arrepiente sino que se jacta de ello e insulta a quienes denuncian lo ocurrido.



¿Tú que ves en estas imágenes? pic.twitter.com/44GshSRA04 — Nenedenadie 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🔻 (@nenedenadie) August 21, 2023

Sin embargo, la FIFA detalló en un comunicado que los hechos ocurridos durante la final femenil de futbol podrían resultar constitutivos de violaciones a los artículos 13.1 y 13.2 del Código Disciplinario, los cuales señalan los “Comportamientos ofensivos y violaciones a los principios del juego limpio”.

El órgano rector del balompié mundial señaló que la Comisión Disciplinaria no brindará más información sobre este procedimiento disciplinario hasta que exista una decisión final sobre lo sucedido.

Jennifer Hermoso pide sanción contra Luis Rubiales

Por su parte, la futbolista Jennifer Hermoso pidió “medidas ejemplares” contra Luis Rubiales. En un comunicado emitido el 23 de agosto, la también jugadora del equipo femenil del Pachuca refirió que su “sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto”.

La organización gremial pidió a la RFEF que implemente los protocolos necesarios, “vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopte medidas ejemplares”.

“Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto.” @Jennihermoso



Leer comunicado completo:https://t.co/MNY4yqLH7g#futpro #futfem pic.twitter.com/92SspR4FOt — FUTPRO (@futpro_es) August 23, 2023

VIDEO “Me he equivocado, lo tengo que reconocer”: Luis Rubiales se disculpa

A pesar de sus declaraciones iniciales contra sus críticos, el lunes 21 de agosto, Luis Rubiales aseguró que su acción contra Jennifer Hermoso fue un error y aseveró que no lo hizo con mala fe.

“Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. Porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió de manera espontánea (...) Si hay gente que se ha sentido dañada, tengo que disculparme, no queda otra”, expresó en un video el presidente de la RFEF.

Luis Rubiales se disculpa porque “ocurrió lo que ocurrió”, eso sí, sin ninguna mala fe de las dos partes, no crean que Jenni Hermoso tiene culpa, y que debe aprender como presidente a comportarse en ceremonias.



No quiero imaginarlo a puerta cerrada… 🤦🏻‍♂️pic.twitter.com/1xyZuFOA3U — Luis Herrera (@luisrha) August 21, 2023

A pesar de estas disculpas, incluso el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, consideró que eso era insuficiente y debe aclarar lo que sucedió con la seleccionada del Equipo Femenil de Futbol español.

“Fue un gesto inaceptable y las disculpas del señor Rubiales no son suficientes; incluso, no son adecuadas. Debe seguir dando pasos para aclarar lo que vimos en los medios”, aseveró Sánchez en una conferencia de prensa el 22 de agosto. Aclaró que la Federación de Futbol no pertenece al gobierno, por lo cual no puede despedir al presidente de dicha organización.