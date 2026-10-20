¿Acusarán a Rocha Moya de traición a la patria como al exfiscal de Chihuahua?

César “N”, exfiscal de Chihuahua, fue encarcelado en penal del Altiplano, en el Estado de México. Es acusado de traición a la patria por hacer un operativo contra contra un narcolaboratorio con apoyo de agentes de la CIA, lo que provocó el enojo del gobierno; no obstante, su primera audiencia fue a puerta cerrada.

Expertos en seguridad nacional opinan que el delito de traición a la patria también debería ser aplicado al exgobernador de Sinaloa, Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, señalados de presuntos nexos con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.