AMLO buscará el indulto a Roxana Ruiz, sentenciada por matar a su violador

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República Nacional, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este fue cuestionado sobre el caso de Roxana Ruiz, sentenciada a seis años y dos meses de prisión tras haber actuado en legítima defensa en contra de su violador, acabando con su vida.

El presidente AMLO refirió que: “Vamos a buscar la manera de ayudar a la joven (…) incluso la justificación del juez es tremenda ‘porque pudo haber aminorado la fuerza y fue un exceso de legítima defensa’. Lo estamos ya viendo nosotros y si procede, a que se pueda aplicar el indulto ya con una sentencia se nos va a facilitar, lo vamos a hacer”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ abrió la puerta a indultar a Roxana Ruiz condenada a 6 años de cárcel por matar al hombre que iba a violarla pic.twitter.com/5TdVbQWSWF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 19, 2023

Sentencian a seis años de cárcel a Roxana Ruiz tras defenderse de su violador

Fue el pasado lunes 15 de mayo cuando una jueza del Poder Judicial del Estado de México dictó sentencia contra Roxana Ruiz, una mujer de 23 años que en el 2021 fue detenida luego de actuar en defensa propia al asesinar a su violador.

A pesar de que el Tribunal reconoció que Roxana Ruiz había sido víctima de violación por parte de Sinai "N", la jueza Mónica Palomino determinó que la joven realizó un excesivo uso de la legítima defensa, además de que le impuso una multa de 200 mil pesos por "reparación de daño" y otros 90 mil por "daño moral" para la familia del victimario.

De acuerdo con las pruebas, Roxana Ruiz dejó inconsciente a Sinaí "N" por un golpe en la cabeza y posteriormente lo asfixió por estrangulación. Posteriormente, le hizo lesiones post mortem: cinco heridas que van de los cuatro a los 32 centímetros y “la jueza consideró que se agravó la culpabilidad” de la joven, “al haber pretendido mutilar el cuerpo, colocarlo en una bolsa de plástico y salir a la calle.

En ese sentido, la jueza determinó que "con un golpe en la cabeza era suficiente". Cabe recordar que la defensa todavía puede apelar para que en una segunda instancia, magistradas y magistrados confirmen, modifiquen o revoquen la resolución.