¿Qué pasará con la manutención de tu mascota si te separas? Congreso de CDMX analiza cambios a la ley

En la Ciudad de México (CDMX), cuando una pareja se separa, no solo queda en el aire quién cuidará de los niños si los hay, pues también se abrió la puerta a una pregunta: ¿qué pasará con la manutención de tu mascota si terminas con tu pareja?

Ante este panorama, en el Congreso capitalino se planteó una iniciativa que busca que una separación no signifique también el fin de la responsabilidad hacia los animales de compañía, ello incluye a perros, gatos, pericos, iguanas, hurones y otros seres sintientes que forman parte de los hogares.

“Son seres que, además, pueden desarrollar no nada más una inteligencia básica, también pueden desarrollar una inteligencia emocional”, comentó en entrevista con Azteca Noticias la veterinaria Polimnia Romana, ahora también ex diputada local.

¿Qué se propuso en el Congreso de CDMX para la manutención de las mascotas?

La propuesta plantea crear un nuevo capítulo en el Código Civil para establecer reglas claras sobre su manutención cuando una pareja se separa.

La idea es evitar que el animal quede en el abandono económico y no sería exclusivo para los divorciados. La propuesta también contempla a quien decide terminar el concubinato.

Juez podría intervenir en arreglo para la manutención de una mascota

Si hay acuerdo, la expareja podrá establecer un plan de cuidados. Si no lo hay, intervendrá un juez civil. La diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar presentó ante el Congreso de la CDMX una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Civil capitalino en ese sentido.

“Presentas el convenio y ahí tú con tu pareja pueden establecer los días, pueden establecer la pensión alimenticia. Si en dado caso de que no se pusieran de acuerdo, ahí es cuando entra el juez y él puede terminar con los criterios que ya existen en la ley, cómo se va a dar esta manutención para los seres sintientes de compañía”, explicó Luisa Ledesma, diputada de Movimiento Ciudadano (MC) en la CDMX.

Para los expertos, estos animales sienten alegría, miedo, estrés o apego. Y una separación puede alterar su rutina y bienestar.

“No podemos explicarles qué es una separación, sino es como abandono. Para ellos siempre es abandono”, añadió la veterinaria Polimnia Romana.

¿Qué incluye la manutención de una mascota tras una separación de pareja?

Con esta prouesta se busca establecer reglas sobre el sostenimiento de los animales, lo que incluye su alimentación, pago de las consultas al veterinario y otros gastos que se requieren para su bienestar.

La manutención de una mascota contempla vacunas, desparasitaciones, alimento, paseos, medicamentos y consultas veterinarias. El cuidado también cuesta y la pregunta es, ¿deberían seguir pagándolo los dos, aunque el amor se haya terminado?

La diputada comentó que al establecer estas reglas también deberá determinarse cómo calcular esa responsabilidad, para lo cual se tomarán en cuenta las necesidades reales del perro, gato u otro ser sintiente, así como las posibilidades económicas de quienes decidieron tenerlo en su hogar como un integrante más de la familia.

Por ahora, la iniciativa se analiza en el Congreso capitalino. Serán los legisladores quienes decidan si el cuidado y bienestar de nuestros animales de compañía debe ser también una responsabilidad para siempre.

