“Hasta mi último respiro va a ser buscarla”: Se viste de Catrina para encontrar a su mamá desaparecida en CDMX; la historia de Karla

“Seguimos en la misma búsqueda”: Para Karla, el Día de Muertos no es una festividad más, es una trinchera de lucha. A más de una década de la desaparición de su madre en la Ciudad de México, la joven se transformó en la, ahora conocida, “Catrina buscadora”.

Con la cara pintada de catrina, un vestido de novia y la foto de su madre y otros desaparecidos en México, Karla salió a las calles de la CDMX portando un mensaje de memoria y una exigencia de justicia por quienes faltan en casa

“Si esta es mi misión, a tomarla. Y los años que me siga llevando, a donde me tenga que llevar (...) Finalmente es mi mamá, era la persona que siempre estaba conmigo, que me escuchaba”, explicó Karla.

Ana María Velázquez desapareció en Tlalpan en 2015; suman 11 años sin pistas

La madre de Karla se llama Ana María Velázquez Colomer, desapareció el 30 de abril del 2015, en la colonia Mirador, de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. La mujer iba a una entrevista de trabajo a Topilejo y, desde ese entonces, no se sabe nada de ella.

Más de una década desaparecida, sin una sola pista y sin la ayuda de las autoridades.

“Seguimos en la misma búsqueda. Búsqueda de mi parte (...) No hay ni siquiera una línea de investigación a seguir después de once años”, explicó Karla, hija de Ana María Velázquez Colomer.