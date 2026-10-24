Reforma se ilumina: Catrinas gigantes decoran las calles de la Ciudad de México

La Ciudad de México ya tiene un nuevo recorrido para celebrar el Día de Muertos. Desde este 23 de octubre, el Paseo de la Reforma se llena de luces, colores y figuras monumentales con la exposición El Camino, una instalación que busca atraer a familias y visitantes durante las noches previas al 2 de noviembre.

La protagonista es una Catrina de más de nueve metros de altura, rodeada de esculturas luminosas, cráneos, ajolotes y túneles inspirados en las flores de cempasúchil.

¿Dónde están las catrinas monumentales de la CDMX?

La exposición se encuentra sobre Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Puerta de los Leones, uno de los accesos al Bosque de Chapultepec.

En el recorrido hay más de 10 instalaciones y esculturas iluminadas. Entre ellas destacan figuras de xoloitzcuintles, calaveras, altares, diseños de papel picado y túneles de luz que evocan los colores del Día de Muertos.

Durante la inauguración, familias acudieron para caminar entre las figuras y tomarse fotografías en este escenario dedicado a una de las tradiciones más representativas de México.

💀✨ ¡Las catrinas monumentales llegan a Paseo de la Reforma! La exposición "El Camino" estará disponibles del 23 de octubre al 8 de noviembre, del Ángel de la Independencia a la Puerta de los Leones de Chapultepec. 🇲🇽🕯️ Vía: @Lucero_Rdz_Mx https://t.co/wv7NdVQWyE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 24, 2026

¿Qué tan grande es la Catrina iluminada de Reforma?

La pieza central de El Camino impresiona por sus dimensiones: mide 9.15 metros de altura, pesa aproximadamente 15.5 toneladas y cuenta con 150 mil puntos de luz LED.

Su tamaño y la iluminación la convierten en uno de los principales atractivos de la exposición, que transforma la avenida en un paseo nocturno para quienes buscan disfrutar de la temporada de Día de Muertos sin salir de la capital.

¿Hasta cuándo estarán las catrinas monumentales en Paseo de la Reforma?

Las figuras estarán disponibles del 23 de octubre al domingo 8 de noviembre de 2026.

El horario anunciado para visitar la exposición es de 7:00 de la tarde a 11:00 de la noche, todos los días durante el periodo de exhibición.

Si planeas ir, considera que se trata de un recorrido al aire libre y que, especialmente durante las noches y los fines de semana, puede haber muchas personas buscando fotografiarse junto a las esculturas.

