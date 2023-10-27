Se desata balacera cerca del Autódromo de CDMX; deja un muerto a horas de la Fórmula 1

Durante la madrugada de este viernes 27 de octubre, se desató una intensa balacera entre la Calle 47 y Viaducto Río Piedad, al interior de la colonia Ignacio Zaragoza, de la alcaldía Venustiano Carranza, donde el saldo fue una persona muerta y otras tres personas más heridas por el intercambio de balas.

Al sitio acudió el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) previo al inicio del Gran Premio de México, pues fue cerca del Autódromo Hermanos Rodríguez y, ya en el lugar de los hechos, los primeros reportes señalan que se trató de un enfrentamiento a tiros en la intersección de estas calles, la cual provocó una intensa movilización policiaca en esta zona de la Ciudad de México (CDMX).

Fueron al menos una veintena de patrullas de diversas áreas de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX las que llegaron a la colonia Zaragoza para establecer un perímetro de seguridad, quienes acordonaron la zona, mientras los servicios de emergencias laboraron para atender y trasladar a los heridos.

Una persona murió baleada en la colonia Zaragoza luego de una balacera

Para cuando arribaron las unidades de emergencia, una persona ya había fallecido en el lugar, por lo que dieron aviso al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, quienes abrieron una carpeta de investigación sobre lo sucedido y dio intervención a la Coordinación General de Servicios Periciales, dependencia que llegó al lugar de los hechos para procesar la escena del crimen.

Los elementos de seguridad realizaron la recolección de indicios, entre ellos varios casquillos que fueron cubiertos con vasos de plástico para evitar que fueron dañados hasta que fueran embalados bajo el protocolo de cadena de custodia, los cuales serán analizados por especialistas en balística a fin de determinar el calibre de los mismos y si fueron disparados por una arma de fuego que haya estado involucrada en otros casos.

Además, realizaron el levantamiento del cuerpo para practicarle la necropsia de ley; por otro lado, no hubo reporte de personas detenidas por los hechos y hasta el momento se desconoce qué originó el enfrentamiento y quienes fueron los involucrados.

Automovilista destroza su vehículo en Río Churubusco

Por otro lado y también durante la madrugada de este viernes, un vehículo terminó con el frente destrozado, mientras que la persona que lo tripulaba resultó ilesa, luego de sufrir una volcadura cuando circulaba en los carriles centrales de Circuito Interior Río Churubusco, a la altura del Eje 3 Oriente, en la colonia Escuadrón 201, de la alcaldía Iztapalapa.

Tras la balacera en la Zaragoza, un auto se volteó en Río Churubusco, cerca de Escuadrón 201|Ricardo Torres/FIA

Presuntamente, el pavimento mojado y el exceso de velocidad provocaron que perdiera el control de la unidad y terminara volcado en el camellón que divide los carriles centrales y laterales.

Ante lo sucedido se trasladaron al sitio policías capitalinos, así como personal de protección civil y bomberos, quienes volvieron a poner la unidad sobre sus ruedas y valorar en el lugar a su operador, quien no requirió traslado a un hospital.

También llegó una grúa para remolcar el vehículo y retirarlo de la zona del siniestro.