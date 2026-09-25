Hombre queda herido tras balazo y se registra incendio en plena calle de CDMX, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, distintos puntos de la capital fueron escenario de hechos que movilizaron a los servicios de emergencia durante la madrugada. Entre los incidentes se reportó un hombre herido por disparo de arma de fuego durante una fiesta en calles del Centro, además de un incendio que se salió de control en plena vía pública en la colonia Doctores.

A estos hechos se sumaron un accidente sobre la carretera federal México-Cuernavaca, que dejó al menos cuatro personas lesionadas, y otro incendio registrado en un predio de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Hombre herido por arma de fuego durante una fiesta

Uno de los hechos ocurrió sobre la calle Soledad, en el Centro de la Ciudad de México, donde un hombre resultó lesionado por disparo de arma de fuego durante una fiesta organizada por vecinos.

De acuerdo con los primeros reportes, varias personas se encontraban reunidas cuando, presuntamente, se registró una riña entre algunos de los participantes.

En medio de la confrontación, uno de los sujetos habría sacado un arma de fuego y realizado al menos un disparo, provocando que uno de los asistentes resultara herido.

Tras la agresión, familiares del lesionado lo trasladaron a un hospital a bordo de un vehículo particular para que recibiera atención médica.

Fogata se sale de control y provoca incendio en la colonia Doctores

Otro de los incidentes ocurrió en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, donde una fogata ubicada sobre la banqueta de la calle Dr. Lavista habría quedado fuera de control.

Ante la situación, vecinos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Minutos después, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para combatir el fuego.

Los bomberos lograron controlar las llamas antes de que se propagaran hacia otros árboles o inmuebles cercanos. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas por este incendio.

Accidente en la México-Cuernavaca deja cuatro personas lesionadas

Durante la madrugada también se registró un accidente vehicular sobre la carretera federal México-Cuernavaca, donde al menos cuatro personas resultaron lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance habría ocurrido debido a la presencia de grasa sobre la carpeta asfáltica, lo que provocó que uno de los automóviles derrapara y se impactara contra otros dos vehículos.

En total, tres automóviles estuvieron involucrados. Uno de ellos terminó impactado contra un poste de concreto.

Al lugar acudieron ambulancias de la alcaldía Tlalpan y una unidad particular para brindar atención a los afectados. Una mujer tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Un incendio consumió un inmueble asegurado por presunta venta de drogas en Capultitlán; no hubo lesionados.



Además, en Tlalpan, un accidente en la México-Cuernavaca dejó cuatro heridos y tres vehículos involucrados.@oscar_mendoza31 con el reporte… pic.twitter.com/iOwP6oIJQT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 25, 2026

Incendio en predio de la GAM alerta a vecinos

En la colonia Capultitlán, alcaldía Gustavo A. Madero, otro incendio puso en alerta a los habitantes de la zona.

El fuego se registró en varios cuartos construidos con madera, ubicados en la azotea de un predio que permanece asegurado por la Fiscalía capitalina, presuntamente como parte de una investigación relacionada con el delito de narcomenudeo.

Aunque el inmueble cuenta con cadenas y sellos de aseguramiento, vecinos señalaron que algunas personas continuarían ingresando al lugar y que, presuntamente, podrían estar relacionadas con el incendio.

