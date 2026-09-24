Desarticulan banda de robo de autos en la Venustiano Carranza, CDMX, mientras dormía

Mientras dormía, cinco hombres fueron detenidos durante un cateo realizado en un inmueble por el robo de vehículos en la calle Sur 130, colonia América. Asimismo, las ramas de un árbol cayeron sobre la vía pública en la colonia Centro, todo esto, durante las primeras horas de este jueves 24 de septiembre.

¡Caen por confiados! Banda de robo de autos detenida esta madrugada del 24 de septiembre

De acuerdo con las primeras investigaciones, cuatro de los detenidos son de origen venezolano y uno es mexicano. Durante la intervención en la calle Sur 130, en la colonia América, autoridades aseguraron un arma de fuego, además de varias bolsas que contenían presunta droga.

El operativo fue encabezado por elementos de la Fiscalía capitalina, especializados en combatir el robo de vehículos, y contó con la participación de policías de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes tuvieron el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional.

Una vez concluido el cateo, los cinco hombres fueron detenidos y trasladados ante el Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente.

La autoridad ministerial será la encargada de determinar su situación jurídica y establecer, con base en las investigaciones y las pruebas recabadas, la posible responsabilidad de cada uno de los detenidos.

¡CAEN CINCO PRESUNTOS INTEGRANTES DE BANDA DE ROBO DE AUTOS! 🚔



Durante la madrugada, cinco hombres fueron detenidos en la colonia Américas, alcaldía Venustiano Carranza, señalados por su presunta participación en una banda dedicada al robo de vehículos



Los detenidos fueron… pic.twitter.com/5XI6oYGoP6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 24, 2026

Árbol en la colonia Centro pierde sus ramas durante la madrugada

Ramas de un árbol cayeron sobre la vía pública durante las primeras horas de este jueves, en calles de la colonia Centro, en la Ciudad de México.

El incidente ocurrió en el cruce de Humboldt y Artículo 123, donde parte del follaje terminó desprendiéndose y cayó sobre la zona de circulación. De acuerdo con los primeros reportes, el peso del propio follaje habría provocado que las ramas se desprendieran del árbol.

Asimismo, elementos de los servicios de emergencia acudieron al lugar para realizar la revisión correspondiente y retirar las ramas, esto, con el objetivo de evitar algún otro incidente. Afortunadamente por estos hechos, no se reportaron personas lesionadas ni daños de consideración.