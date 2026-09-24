¡Nuevo feminicidio en Morelos! Hallan a mujer sin vida en límites con CDMX; crece la alerta por violencia contra mujeres

Un nuevo caso de feminicidio encendió las alertas después de que una mujer fue localizada sin vida la mañana de este miércoles a un costado de la carretera federal México-Cuernavaca, en el kilómetro 47, dentro del municipio de Huitzilac, Morelos; la víctima presentaba lesiones visibles y hasta el momento permanece sin identificar.

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones de Fierro del Toro, cerca de Tres Marías, prácticamente en la zona limítrofe entre Morelos y la Ciudad de México; elementos de seguridad acudieron para resguardar el sitio y posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte.

El reporte movilizó a policías y cuerpos de emergencia

De acuerdo con la información proporcionada, el aviso llegó alrededor de las 11:40 horas, después de que personas que circulaban por la carretera observaron a una mujer tendida a un costado de la vialidad.

Al llegar, los cuerpos de emergencia confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales; de manera preliminar se reportó una lesión en la cabeza, mientras que otras versiones señalan que presentaba múltiples golpes. La causa exacta del fallecimiento tendrá que establecerse mediante los estudios correspondientes.

La zona fue acordonada para preservar posibles indicios y permitir que los peritos y agentes investigadores realizaran el procesamiento del lugar.

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¿Qué se sabe de la mujer localizada en Huitzilac?

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida públicamente y tampoco se conocen las circunstancias precisas en las que ocurrió su muerte.

La Fiscalía del Estado de Morelos deberá determinar qué sucedió antes de que el cuerpo fuera encontrado junto a la carretera.

El hallazgo ocurre además en un contexto reciente de violencia contra mujeres en Morelos; de acuerdo con cifras citadas con base en registros del Secretariado Ejecutivo, entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 22 feminicidios en la entidad.

Fiscalía investigará cómo ocurrió la muerte

La presencia de lesiones en el cuerpo llevó a las autoridades a preservar la escena y realizar las diligencias correspondientes; sin embargo, será la investigación ministerial y los estudios forenses los que permitan establecer la causa de muerte y determinar si existe responsabilidad penal.