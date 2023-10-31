Abandonan a un bebé recién nacido en las calles de la Venustiano Carranza

Durante la mañana de este martes 31 de octubre, un bebé recién nacido fue abandonado y escondido entre algunos vehículos de la alcaldía Venustiano Carranza, donde vecinos de la colonia 20 de Noviembre reportaron el suceso en redes sociales y realizaron el llamado a las autoridades de la CDMX.

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron la zona y levantaron un perímetro, primero para determinar la situación con el bebé y, posteriormente, para hacer el llamado y confirmar si el recién nacido había fallecido.

De acuerdo con los primeros reportes desde la zona, el bebé habría sido encontrado entre uno de los autos estacionados y la banqueta, concretamente en la calle de Vulcanización, donde se encuentra una escuela primaria llamada "Dr. Miguel Silva".

Según información extraoficial comentada por vecinos en redes sociales, las autoridades habrían encontrado el cadáver del bebé en una bolsa, motivo por el que acordonaron el lugar de los hechos y notificaron con las áreas correspondientes, pues ya no pudo ser trasladado con las unidades médicas correspondientes.

CDMX: Un bebé fue abandonado y murió en la alcaldía Venustiano Carranza, dentro de la colonia 20 de Noviembre|Facebook

¿Qué pasó en la colonia 20 de Noviembre con un bebé encontrado?

"Encontraron un cadáver enbolzado (sic) al lado de la escuela primaria Miguel Silva ubicada en la calle vulcanización, casi esquina con canal del norte", informó uno de los habitantes de la zona en el grupo vecinal de la colonia 20 de Noviembre, junto a una fotografía del perímetro asegurado por los oficiales.

Esta movilización de uniformados sucedió alrededor de las 8:30 de la mañana, por lo que se espera el informe oficial por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX en las próximas horas; así como la confirmación de que el bebé habría fallecido en la zona.

El lugar se mantiene acordado y asegurado por elementos de policía, quienes realizan las indagatorias pertinentes para identificar al bebé, así como la revisión a las cámaras de seguridad para poder dar con los responsables.

