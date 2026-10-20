El clan Salgado busca afianzar su poder en Guerrero: Celeste Salgado, hermana de la gobernadora, aspira a la alcaldía de Iguala

El clan Salgado continúa extendiendo sus redes de poder político en el estado de Guerrero. En un nuevo capítulo de nepotismo y concentración del poder, Celeste Salgado Pineda, nada más y nada menos que la hija del senador Félix Salgado Macedonio y hermana de la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda, confirmó su registro como aspirante de Morena a la alcaldía de Iguala de la Independencia. La postulación de Celeste expone la intención de la familia de mantener bajo su control directo los municipios clave del estado, desafiando las críticas ciudadanas sobre la creación de una dinastía en la entidad.

Esta movilización electoral ocurre de forma paralela a las aspiraciones no disimuladas del propio patriarca del clan. Félix Salgado Macedonio buscaba abiertamente suceder a su hija en la gubernatura de Guerrero para el próximo periodo; sin embargo, sus planes de relevo directo se vieron frenados por la cláusula y los lineamientos antinepotismo impulsados por la dirigencia nacional de Morena, los cuales prohíben la transferencia del poder entre familiares de primer grado. A pesar del freno normativo, Salgado Macedonio no ha cesado su activismo político y mantiene una intensa agenda de asambleas informativas y movilizaciones por diversos municipios del territorio guerrerense.

En Guerrero, los Salgado van por más espacios en la política



Celeste Salgado, hija de Félix y hermana de la gobernadora Evelyn Salgado, aspira a la alcaldía de Iguala por Morena



Quieren que el poder quede en familia pic.twitter.com/iqrKtdnPv3 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 20, 2026

Asambleas en todo el estado de la familia Salgado

La estrategia de la familia Salgado apunta a construir una estructura territorial blindada ante la imposibilidad legal de la sucesión directa en el Ejecutivo estatal. Mientras el legislador federal recorre el estado encabezando mítines y midiendo el músculo del movimiento que encabeza, la candidatura de Celeste Salgado en Iguala representa la ficha principal para asegurar el control administrativo y financiero de uno de los ayuntamientos más importantes de Guerrero, sumado al respaldo que desde la capital mantiene la mandataria Evelyn Salgado.

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El avance de Celeste Salgado para la alcaldía de Iguala ha generado severas tensiones y rechazo en la base militante de la región, que acusa a la cúpula familiar de acaparar las candidaturas y cerrar el paso a perfiles con trayectoria territorial. Para la opinión pública, la persistencia de Félix Salgado Macedonio en las calles y la colocación de sus hijas en puestos de representación popular confirman que, más allá de los discursos de transformación y democracia interna, en Guerrero la prioridad de la dinastía es garantizar que el poder permanezca estrictamente en familia.