¿Se baja? Félix Salgado descarta candidatura en Guerrero sin respaldo de Morena
Félix Salgado descarta buscar la gubernatura de Guerrero sin respaldo de Morena y llama a la militancia a evitar divisiones rumbo a 2027.
El senador Félix Salgado Macedonio aseguró que no buscará la candidatura a la gubernatura de Guerrero sin el respaldo de Morena y llamó a la militancia a mantener la disciplina interna, en medio de tensiones rumbo a los procesos electorales de 2027.
Tras comparar a la política con el amor, el legislador dejó claro que no “andará de alborotado” ni buscará alternativas fuera de su partido. En declaraciones a medios este miércoles, reiteró su permanencia en Morena y descartó acudir a instancias como tribunales electorales o explorar candidaturas independientes.
“Yo no voy a ningún Tribunal (Electoral). Yo no voy a ningún partido. Yo no busco la candidatura independiente. Yo soy de Morena. Estoy en Morena y aquí voy a continuar en Morena. No voy a ninguna parte. Lo que determine Morena”, afirmó.
En ese contexto, explicó que su participación dependerá completamente de la decisión del partido. “Si a mí Morena me dice ‘a Guerrero le falta un lucero y ese Lucero eres tú’, ahí voy. Si no me dicen nada aquí me quedo”, expresó.
Llama a militantes a no buscar “cobijo” fuera del partido
El mensaje del senador ocurre en un contexto de tensiones internas dentro de Morena, donde algunos perfiles han sido señalados por explorar otras opciones políticas.
Sin mencionarlo directamente, Salgado hizo alusión al senador Saúl Monreal al exhortar a la militancia a evitar acercamientos con otras fuerzas políticas y a mantenerse dentro del partido.
Respalda propuesta contra nepotismo, pero marca límites en lo electoral
Por otra parte, el legislador respaldó la propuesta del senador Manuel Velasco para legislar sobre la prohibición del nepotismo en el ámbito administrativo.
Sin embargo, marcó distancia respecto a su aplicación en materia electoral, al señalar que en ese terreno prevalece el marco constitucional.
“Es que el nepotismo aplica en lo administrativo. No el electoral porque va a ser una elección constitucional y ahí la Constitución te ampara”, sostuvo.
Niega señalamientos directos contra dirigencia de Morena
Las declaraciones se dan luego de la polémica generada semanas atrás, cuando Salgado criticó el nepotismo dentro de Morena, lo que fue interpretado como una referencia a la dirigencia nacional encabezada por Luisa María Alcalde.
No obstante, el senador rechazó haber aludido directamente a la lideresa partidista y aseguró que no mencionó nombres.
“Yo nunca dije eso. Yo nunca dije nombre ni nombres, porque no debo decirlo. Yo no digo nada. Mis respetos para ella, una gran mujer, una gran compañera… Es una buena compañera”, concluyó.