Censura a “Todo a la luz”: IMPI ordena retirar nombre e imagen de Gloria Trevi del libro
¿Censura a un libro? El IMPI ordenó retirar el nombre e imagen de Gloria Trevi de “Todo a la luz” y multó a la editorial; el litigio continúa.
Quieren censurar un libro sobre el clan Trevi-Andrade. La autora es una de sus víctimas y quieren callarla. La editorial tuvo que ampararse para sacarlo, pero el tema aún no se resuelve.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ordenó a la editorial Random House Mondadori retirar el nombre y la imagen de Gloria Trevi del libro “Todo a la luz!”, de Karla de la Cuesta, además de imponerle una multa de más de medio millón de pesos, y prohibir la impresión y difusión de la obra hasta realizar los cambios.