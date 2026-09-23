Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Censura a “Todo a la luz”: IMPI ordena retirar nombre e imagen de Gloria Trevi del libro

¿Censura a un libro? El IMPI ordenó retirar el nombre e imagen de Gloria Trevi de “Todo a la luz” y multó a la editorial; el litigio continúa.

Por: Carolina Gallo, Alejandra Gómez

Quieren censurar un libro sobre el clan Trevi-Andrade. La autora es una de sus víctimas y quieren callarla. La editorial tuvo que ampararse para sacarlo, pero el tema aún no se resuelve.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ordenó a la editorial Random House Mondadori retirar el nombre y la imagen de Gloria Trevi del libro “Todo a la luz!”, de Karla de la Cuesta, además de imponerle una multa de más de medio millón de pesos, y prohibir la impresión y difusión de la obra hasta realizar los cambios.

Tags relacionados
Prohibido prohibir Libertad de expresión