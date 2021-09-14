Mujer roba cuerpos y cerebros del laboratorio de exesposo en Rusia

El robo de cerebros congelados llamó la atención de la prensa internacional, ya que una mujer fue la responsable del atraco al laboratorio de su exesposo, ubicado en Moscú, Rusia.

De acuerdo con medios internacionales, el robo de los cerebros congelados parece ser parte de una batalla pro el divorcio entre la pareja.

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Valeria Udalova, de 59 años, fue quien le robó a su exmarido, Danila Medvedev, de 41 años, los cerebros congelados de personas que pagaron miles de dólares para en un futuro "regresar a la vida" en Rusia.

La mujer acudió al laboratorio de su expareja, identificado como KrioRus, acompañada de un grupo de personas para robarse los cuerpos y cerebros congelados que dirige su exesposo.

Los presuntos ladrones drenaron el nitrógeno líquido de los tanques que contenían cuerpos y cerebros congelados desprendidos en el laboratorio de Rusia y después los cargaron en camiones.

¿Por qué la mujer robó los cerebros congelados de Rusia?

De acuerdo con medios internacionales, la mujer reclama que se le expulsó de forma injusta de la empresa de su esposo dedicada a la criogénesis y asegura que es la dueña legítima de los activos, además ella creó otra empresa dedicada a la criogenia llamada Open Cryonics.

La mujer intentaba huir cuando la policía de Rusia interceptó el macabro cargamento de cuerpos y cerebros congelados.

Sin embargo, el esposo de la mujer y dueño de la laboratorio aseguró que ella y sus cómplices lograron huir.

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Las autoridades de Rusia ya analizan los reclamos de usuarios y familiares de los cuerpos y cerebros robados del laboratorio, ante la garantía de la integridad de estos.

Entre los cuerpos y cerebros robados se encuentran 25 extranjeros, como estadounidenses y británicos, además también había mascotas como gatos y perros.

El costo por congelar un cuerpo es de 715 mil pesos y el del cerebro, de 302 mil pesos.

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