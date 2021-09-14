Islandia abre la planta de absorción de carbono más grande del mundo

Orca, la planta de absorción de carbono más grande del mundo, comenzó a operar el pasado miércoles 8 de septiembre en Islandia. La tecnología que emplea succiona el dióxido de carbono directamente del aire y lo deposita bajo tierra para almacenarlo.

El sitio fue creado gracias a una colaboración entre la start-up suiza Climeworks AG, que se especializa en capturar dióxido de carbono directamente del aire, y la empresa islandesa Carbfix, que almacena carbono, y podrá absorber hasta 4,000 toneladas de CO2 de la atmósfera al año. Eso es equivalente a las emisiones anuales de casi 800 automóviles.

La planta fue bautizada como Orca por la palabra islandesa orka que significa "energía" y consta de ocho grandes contenedores, que emplean filtros y ventiladores de alta tecnología para extraer el dióxido de carbono.

Luego, el carbono aislado se mezcla con agua y se bombea a gran profundidad, donde se convierte lentamente en roca que será almacenada.

El cofundador y director ejecutivo de Climeworks, Jan Wurzbacher, dice que la startup ya tiene algunos clientes de renombre.

"Y también hay muchas empresas, algunos nombres muy conocidos entre ellos, como Microsoft, Stripe, Shopify, el fabricante de automóviles Audi, que son nuestros clientes. Así que nos están pagando para eliminar el CO2 de la atmósfera en su nombre con Orca planta".

Today our vision becomes reality.

With our Icelandic partners @Carbfix and ON Power, we launch #Orca, the world's first large-scale #DirectAirCapture and storage plant.

The launch will be live-streamed at 5pm CET / 3pm GMT / 11am EST via the link below: https://t.co/6oEAtK0ZlG pic.twitter.com/zOA5UNUshE — Climeworks (@Climeworks) September 8, 2021

El impacto de las plantas de absorción de carbono

Actualmente hay 15 plantas de captura directa de aire operando en todo el mundo, las cuales capturan cerca de 10,000 toneladas de CO2 por año, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía.

"Si queremos eliminar 10 mil millones de toneladas de CO2 del aire cada año para mediados de siglo, es muy probable que las soluciones basadas en la naturaleza no sean suficientes. Entonces, si las soluciones basadas en la naturaleza son insuficientes, la opción es hacerlo con tecnología, como lo es la captura directa en el aire y el almacenamiento", afirmó Jan Wurzbacher.

Los científicos consideran que la nueva tecnología verde es vital para limitar el calentamiento global.

Sin embargo, la captura directa de CO2 en el aire sigue siendo una tecnología incipiente y costosa, por lo que los desarrolladores esperan reducir los precios aumentando la escala a medida que más empresas y consumidores buscan reducir su huella de carbono.

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