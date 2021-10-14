Descubren cerveza en Estadio Cuscatlán previo a El Salvador vs México

Previo al partido de fútbol entre las selecciones de El Salvador y México, la policía del país centroamericano descubrió que había cerveza oculta en el depósito de basura en el Estadio Cuscatlán.

Personal de Protección Civil y de la Policía Nacional Civil de El Salvador descubrieron varios barriles de cerveza, los cuales estaban tapados con botes para depositar la basura.

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil, los comerciantes buscaban contrabandear la cerveza en el Estadio Cuscatlán, previo al partido de El Salvador contra México, para venderla entre los aficionados.

“Nuestro personal en coordinación con la PNC encontró barriles de cerveza tapados con depósitos de basura. La comercialización de bebida y comida al interior del Estadio Cuscatlán está prohibida”, comunicó Protección Civil.

🚨Nuestro personal en coordinación con la @PNCSV, encontró barriles de cerveza tapados con depósitos de basura. La comercialización de bebida y comida al interior del @ecuscatlan está prohibida. 🏟️⚽🇸🇻🇲🇽 pic.twitter.com/FVmYYhF0pW — Protección Civil de El Salvador (@PROCIVILSV) October 13, 2021

Los botes de basura estaban volteados para ocultar al menos ocho barriles de cerveza, cuya capacidad no fue revelada por las autoridades.

Autoridades indicaron que los barriles de cerveza encontrados en el Estadio Cuscatlán están bajo resguardo de Protección Civil de El Salvador, aunque no aclararon si por este hecho hay personas detenidas; sin embargo, la investigación continúa.

Prohíben venta de cerveza en Estadio Cuscatlán

La venta de alimentos y cerveza al interior del Estadio Cuscatlán están prohibidas, como una medida en contra del Covid-19.

Además de la prohibición de la venta de cerveza, los asistentes al partido El Salvador vs México debieron presentar su comprobante de vacunación completo para la entrada al partido.

🚨Personal de @SaludSV verifica el ingreso de los aficionados al @ecuscatlan. ⚽🇸🇻🇲🇽🏟️



✔️Es importante portar cartilla de vacunación con esquema completo y seguir todos los protocolos de bioseguridad. pic.twitter.com/BgehOR14TT — Protección Civil de El Salvador (@PROCIVILSV) October 13, 2021

A las 21:00 horas, tiempo de México inció el partido de El Salvador contra México en el Estadio Cuscatlán, ubicado en San Salvador.

Este partido corresponde a la jornada seis de las Eliminatorias Mundialistas rumbo a Qatar 2022.

El encuentro de la Selección Nacional se está a través de la señal de Azteca Deportes a partir de las 20:30 horas, así como en la página web y la app oficial.