El compositor mexicano Chacho Gaitán llega con su nuevo material “Sirena”, un proyecto que fusiona música popular, jazz y clásica, y que será presentado en un concierto inmersivo en el Teatro Esperanza Iris, en el centro histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Con esta obra, Gaitán celebra a las grandes mujeres de su vida y ofrece al público una experiencia musical única, en un evento que promete ser majestuoso.

“Sirena” de Chacho Gaitán: un homenaje a las mujeres

Gaitán explicó que “Sirena” está dedicado a su madre, hermana, pareja, hijas y mentoras, así como a todas las mujeres en general.

Cada tema refleja su versatilidad y combina distintos géneros bajo un concepto que él llama “piano World Music”. El álbum ya está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con 10 temas, incluyendo “Un día después”, donde se mezclan pop, jazz y música clásica.

“Sirenas es un homenaje a todas las grandes mujeres que han sido parte de mi vida y a las mujeres en general”, comentó Gaitán para Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Música que promete atrapar a la audiencia...@ChachoGaytanB, músico y compositor, relató en entrevista que su nuevo album "Sirenas" es un proyecto envolvente que buscará impresionar a los oyentes.



Concierto en el Teatro Esperanza Iris: Una experiencia inmersiva

El concierto será este viernes 10 de octubre, a las 8:00 p.m. en el Teatro Esperanza Iris. Chacho invitó al público a vivir una noche con una orquesta de músicos de alto nivel, garantizando un espectáculo completo y envolvente.

“Mañana vamos a pasar un concierto inmersivo muy interesante y será inolvidable”, afirmó Gaitán para Hechos Noche con Javier Alatorre.

Por otra parte, el artista mexicano destacó que, a diferencia de épocas anteriores, hoy la fusión de géneros musicales es cada vez más frecuente, lo que permite acercar distintos estilos a nuevas audiencias y enriquecer la experiencia musical.

Con “Sirena”, invita al público a disfrutar de un viaje musical donde el piano es protagonista y la fusión de géneros se convierte en una experiencia inolvidable.

