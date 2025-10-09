Un espectáculo único: Chacho Gaitán estrena “Sirena” y ofrecerá concierto inmersivo en CDMX
Chacho Gaitán presenta “Sirena”, su nuevo álbum que forma parte del espectáculo “Piano World Music”, un concierto inmersivo en el Teatro Esperanza Iris, CDMX.
El compositor mexicano Chacho Gaitán llega con su nuevo material “Sirena”, un proyecto que fusiona música popular, jazz y clásica, y que será presentado en un concierto inmersivo en el Teatro Esperanza Iris, en el centro histórico de la Ciudad de México (CDMX).
Con esta obra, Gaitán celebra a las grandes mujeres de su vida y ofrece al público una experiencia musical única, en un evento que promete ser majestuoso.
“Sirena” de Chacho Gaitán: un homenaje a las mujeres
Gaitán explicó que “Sirena” está dedicado a su madre, hermana, pareja, hijas y mentoras, así como a todas las mujeres en general.
Cada tema refleja su versatilidad y combina distintos géneros bajo un concepto que él llama “piano World Music”. El álbum ya está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con 10 temas, incluyendo “Un día después”, donde se mezclan pop, jazz y música clásica.
“Sirenas es un homenaje a todas las grandes mujeres que han sido parte de mi vida y a las mujeres en general”, comentó Gaitán para Fuerza Informativa Azteca (FIA).
Música que promete atrapar a la audiencia...@ChachoGaytanB, músico y compositor, relató en entrevista que su nuevo album "Sirenas" es un proyecto envolvente que buscará impresionar a los oyentes.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 10, 2025
Además, promete que durante su presentación en la #CDMX, su audiencia quedará… pic.twitter.com/I0xonb2WCX
Concierto en el Teatro Esperanza Iris: Una experiencia inmersiva
El concierto será este viernes 10 de octubre, a las 8:00 p.m. en el Teatro Esperanza Iris. Chacho invitó al público a vivir una noche con una orquesta de músicos de alto nivel, garantizando un espectáculo completo y envolvente.
“Mañana vamos a pasar un concierto inmersivo muy interesante y será inolvidable”, afirmó Gaitán para Hechos Noche con Javier Alatorre.
Por otra parte, el artista mexicano destacó que, a diferencia de épocas anteriores, hoy la fusión de géneros musicales es cada vez más frecuente, lo que permite acercar distintos estilos a nuevas audiencias y enriquecer la experiencia musical.
Con “Sirena”, invita al público a disfrutar de un viaje musical donde el piano es protagonista y la fusión de géneros se convierte en una experiencia inolvidable.