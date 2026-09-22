La historia de Lady Di vuelve a sacudir a la Corona

Las memorias de Charles Spencer, hermano menor de Lady Diana, vuelven a poner bajo los reflectores la relación de la princesa con la familia real británica. En el libro, Spencer relata aspectos íntimos de su infancia junto a Diana y afirma que el entonces príncipe Carlos reaccionó con aparente alivio al enterarse de la muerte de su exesposa en 1997, además de atribuirle la frase de que pronto sería olvidada. Las revelaciones han generado opiniones divididas en Reino Unido: mientras algunos destacan el lado humano de Diana y su labor social, otros consideran que el relato llega décadas después de los hechos y coincide con la publicación del libro.