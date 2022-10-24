México ya puede presumir un piloto campeón en la Fórmula 1, pues este domingo tras el GP de Estados Unidos, la escudería Red Bull consiguió el quinto Mundial de Constructores de su historia y provocó que Max Verstappen y Checo Pérez sumaran su primer título a nivel colectivo.

Con la cosecha de 656 puntos los dos pilotos, Checo Pérez se convirtió en el primer mexicano que suma un título en el mundo de la F1, pues a lo largo de la historia ningún conductor azteca había podido entrar en los libros de campeones, tanto individuales como colectivos.

Sergio fue pieza fundamental en este campeonato, pues a falta de tres carreras para el final de la temporada 2022 de Fórmula 1, el oriundo de Jalisco acumuló 265 puntos distribuidos principalmente en sus dos victorias y siete podios, con los que además confirmó al monoplaza RB18 como el más dominante en la historia del equipo.

CONSTRUCTORS’ CHAMPIONS!! THE BULLS ARE BACK ON TOP!!! 👑 pic.twitter.com/dM0VORhXzb — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 23, 2022

Checo Pérez todavía busca el subcampeonato de pilotos de Fórmula 1

El año pasado, el objetivo de Red Bull, Max Verstappen y Checo Pérez era conseguir el Mundial de Pilotos y el de Constructores; sin embargo, a pesar de que su compañero neerlandés consiguió el premio individual, Checo no alcanzó a sumar los puntos suficientes para derrotar a Mercedes en la distinción colectiva y quedó con el reto pendiente para este año.

Luego de un año dominante sobre la pista y sumado a las irregularidades de Ferrari y Mercedes con sus respectivos autos, Red Bull Racing pudo proclamarse campeón en el Mundial de Constructores gracias a los resultados de sus dos pilotos a lo largo del año, donde destacó el rendimiento del mexicano, quien por un momento pudo competir a la par contra Verstappen.

Checo Pérez se convierte en el primer mexicano campeón en la Fórmula 1 con la escudería Red Bull|MIKE SEGAR/REUTERS

Luego de que la escudería Red Bull orientara el desarrollo del monoplaza a favor de Max, Checo quedó desprotegido en la lucha por el campeonato individual; sin embargo, se mantiene en la batalla por el subcampeonato de pilotos, algo que ningún otro mexicano ha conseguido en la historia y donde su principal rival es Charles Leclerc.

De esta manera se prepara el Gran Premio de la Ciudad de México para recibir a Max Verstappen, Checo Pérez y Red Bull Racing como nuevos campeones de la Fórmula 1, en especial por el de Constructores, pues es el que otorga el premio económico más importante del año.