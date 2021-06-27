Error de Red Bull cuesta el podio a Checo Pérez; termina en cuarto

Un error de parte de Red Bull Racing le costó el podio a Sergio Checo Pérez este domingo, en el Gran Premio de Estiria, Austria, de la Fórmula 1.

El mexicano finalizó en la cuarta posición, misma de la que partió, aunque en su mejor etapa de la carrera llegó hasta la tercera posición, pero una pésima parada en pits para cambio de neumáticos le costó el podio al tapatío.

El desastre en la parada en pits que le costó el podio hoy a Checo Pérez pic.twitter.com/WBxmWSOjdp — Paco Solares (@PacoSolares) June 27, 2021

En la vuelta 33, el equipo de las bebidas energéticas llamó a Sergio Pérez para que entrara a boxes, el mexicano siguió las indicaciones y entró por llantas nuevas, pero el equipo de pits tuvo problemas para cambiar la llanta trasera izquierda, por lo que perdió segundos cruciales y de esta forma, su rival directo, Valtteri Bottas, aprovechó para arrebatarle el tercer puesto. En total, esta parada duró más de ocho segundos, una eternidad considerando que Red Bull suele cambiar llantas en dos segundos.

Aunque Bottas consiguió una cómoda ventaja por lapsos, el drama se vivió al máximo, pues el piloto finlandés tuvo problemas para gestionar sus neumáticos, desgastándolos más de lo normal, lo que permitió que Checo Pérez entrara de nuevo a pits por llantas nuevas, con la intensión de marcar la vuelta rápida de la carrera y sumar un punto adicional.

Esta compensación de Red Bull casi da los resultados esperados, pues Checo Pérez marcó la vuelta rápida que se mantuvo vigente por casi 15 vueltas más, pero antes de finalizar la carrera Lewis Hamilton también cambió llantas y le arrebató la vuelta rápida al mexicano, y con ello, el punto extra.

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Max Verstappen ganó el GP de Estiria

Max Verstappen, coequipero de Checo Pérez, se llevó la victoria en el Gran Premio de Estiria, carrera que es considerada como la casa de Red Bull, pues el circuito lleva el nombre de la marca de bebidas energéticas.

El piloto holandés voló durante la carrera, pues marcó una importante distancia entre su perseguidor más cercano, Lewis Hamilton, quien terminó segundo.

A pesar de que el error con Checo Pérez le costó a Red Bull su segundo podio doble de la temporada, el balance sigue siendo positivo para el equipo austriaco, que mantiene el liderato en el campeonato de constructores con 252 puntos, llevándole 40 de ventaja a su perseguidor más cercano, Mercedes.

En cuanto al campeonato de pilotos, Max Verstappen llegó a 156 puntos, manteniendo una breve distancia sobre Lewis Hamilton, de Mercedes.

Checo Pérez es el tercero del campeonato individual, llegando a 96 puntos, su mejor marca en la Fórmula 1.

La próxima semana, el Gran Circo volverá a correr en el Red Bull Ring, aunque ahora será bajo el formato del Gran Premio de Austria.

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