Checo Pérez consigue el podio en el Gran Premio de Abu Dhabi 2022

Este domingo 20 de noviembre se llevó a cabo la carrera final del Gran Premio de Abu Dhabi, la última de la temporada 2022 de la Fórmula 1, misma en la que Max Verstappen consiguió la victoria; mientras que Charles Leclerc llegó segundo y Checo Pérez se quedó con la tercera posición.

Con estos resultados, el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, se convirtió en el subcampeón de la temporada 2022 de la Fórmula 1, un puesto que venía compitiendo con el tapatío de Red Bull.

Asimismo, con triunfo de hoy, Max Verstappen sumó 15 victoras en la temporada, un récord que había roto desde el Gran Premio de México 2022, ya que el máximo de carrera ganadas en una temporada de la F1 eran 13, marca que compartía con los pilotos, Michael Schumacher y Sebastian Vettel.

Por otra parte, esta fue la última carrera de Sebastián Vettel, quien fue cuatro veces campeón de la Fórmula 1 con la escudería de Red Bull, en 2010, 2011, 2012 y 2013, y tres veces subcampeón en 2009, 2017 y 2018, estos dos últimos con Ferrari. Actualmente, formaba parte del equipo de Aston Martin.

El top 10 de los pilotos en el Gran Premio de Abu Dhabi quedó así:

Top 10 de pilotos en GP de Abu Dhabi|Fórmula 1.

Resumen de la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2022

La carrera final del Gran Premio de Abu Dhabi 2022 de la Fórmula 1 arrancó a las 07:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Luego de que en la clasificación del sábado pasado, Max Verstappen consiguió la última pole del año, este domingo largó en primer lugar y detrás de él, salió Sergio Checo Pérez.

F1: Gran Premio Abu Dhabi 2022|Reuters.

Prácticamente, la primera mitad de la carrera los monoplazas de Red Bull se mantuvieron al frente. Ya para la vuelta 20, cuando el tapatío entró a los pits, Charles Leclerc logró subir al segundo sitio después de Verstappen.

Sin embargo, rápidamente el piloto mexicano volvió a la segunda posición tan solo unas vueltas después.

En la vuelta 22, George Russell recibió una penalización con cinco segundos debido a un incidente con Norris. Por otro lado, Fernando Alonso salió de la pista en la vuelta 28 y se convirtió en el primero en abandonar la última carrera de la F1 de este 2022.

LAP 28/58



Alonso pulls into the pits and is out of the race after suffering reliability issues ❌



A hugely frustrating end to his time with Alpine 😫#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/7pUclbsnsQ — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

Para la vuelta 38, Checo Pérez volvió a salir a los pits para cambiar los neumáticos, lo que le costó varias posiciones, cayendo hasta el sexto lugar; por lo que en la vuelta 42 le cuestionó a su equipo si aún podía superar al monegasco Charles Leclerc.

En la vuelta 44, el tapatío superó a Hamilton para colocarse en el tercer puesto; sin embargo, el piloto Mercedes trató de defender su posición durante dos vueltas más.

No obstante, para la vuelta 46, Checo Pérez logró pasarlo y comenzó a perseguir al piloto de Ferrari; para ese momento requería 8 décimas por vuelta para superar a Leclerc.

LAP 45/58



Perez and Hamilton battle for P3 😮



The Mexican prevails... in the end#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/0m9yiyDmjs — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

En la vuelta 56, el multicampeón Lewis Hamilton abandonó la carrera, luego de volver a los boxes a hacer un cambio de neumáticos.

Finalmente, pese a que en las últimas 11 vueltas, el mexicano intentó presionar a Leclerc para quedarse con el subcampeonato, no logró superarlo; por lo que Max Verstappen se coronó campeón, detrás de él quedó Leclerc; y Checo terminó tercero.