Notas
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¿Pagar por amor? La polémica "tanda de novios" de influencer regia y sus peligros
La influencer mexicana Escarleth Palacios ha causado polémica por la organización de una “tanda de novios” donde el premio no es solo dinero, sino la oportunidad de ser su novio por una semana.
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"Un golpe a la sociedad civil": Amnistía Internacional condena cancelación de donatarias por el SAT
Amnistía Internacional México asegura que, bajo el pretexto de la transparencia, el gobierno busca controlar y debilitar a quienes defienden derechos humanos y denuncian abusos.
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Grupo Salinas pide cuentas claras al SAT: Busca pagar lo justo y cerrar el conflicto
Grupo Salinas asegura que quiere “cerrar el capítulo” de diferencias con el Gobierno. Afirman que pagarán lo justo, pero pide al SAT un desglose transparente.
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¿Ves películas en streaming o usas apps de citas? Así te afectará Código Fiscal o “código espía"
La reforma al Código Fiscal por la Cámara de Diputados, otorga al SAT amplias facultades para vigilar las transacciones digitales de los ciudadanos.
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Diputados aprueban en lo general y en lo particular Código Fiscal o "código espía"; vigilarían plataformas
El Código Fiscal, o “código espía”, incluye medidas de espionaje para las plataformas digitales que ofrecen cualquier servicio en línea de todos los ciudadanos.
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Vendieron la idea de que no pagamos impuestos: Grupo Salinas
Grupo Salinas afirma que no se doblegará ante la extorsión fiscal y la persecución política.