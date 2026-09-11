Un año de silencio e impunidad: Hernán Bermúdez Requena, el operador de Adán Augusto blindado por la FGR

A un año de la detención en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de “La Barredora”, persiste el silencio oficial. El hombre de confianza del hoy senador Adán Augusto López Hernández fue capturado el 12 de septiembre de 2025 y traído a México tras un sospechoso vuelo de 33 horas con escalas no aclaradas en Bogotá y Tapachula.

La gravedad del caso radica en que la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, no le ha fincado un solo cargo federal. Bermúdez Requena sigue en el Altiplano únicamente por denuncias locales de gasolineros tabasqueños, delitos que están por prescribir. Organizaciones como MCCI advierten que esta omisión busca proteger la red de impunidad del Grupo Tabasco.