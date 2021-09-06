Chile aprueba uso de vacuna Sinovac en niños mayores de seis años
El Instituto de Salud Pública de Chile aprobó el uso de emergencia de Sinovac, la vacuna china contra Covid-19, en niños mayores de seis años.
El Instituto de Salud Pública de Chile aprobó el uso de la vacuna contra Covid-19 del laboratorio chino Sinovac para niños mayores de seis años, convirtiéndose así en la segunda vacuna en aplicarse a menores tras la de Pfizer, que se inyecta en niños de entre 12 y 17 años.
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"Protegiendo a nuestros niños, protegemos también a nuestros adultos. Los datos ya demuestran que están aumentando los contagios en niños. Es muy necesario ampliar a este grupo etario", dijo Heriberto García, del Instituto de Salud Pública (IPS).
Chile ha utilizado la fórmula de Sinovac como bandera de su exitoso programa, que ya ha sido completado por más de 13 de sus 19 millones de habitantes.
"Esta es una gran noticia para los niños en edad escolar y los que no estaban considerados en los planes de vacunación", dijo el ministro de Salud, Enrique Paris.
Cinco de los expertos del panel de evaluación convocada por el estatal Instituto de Salud Pública (ISP) votaron a favor de aplicar la vacuna de Sinovac en niños mayores de seis años, dos de ellos en mayores de 12 años y uno votó en contra por considerar necesario tener mayores antecedentes.
Avanza vacunación contra Covid-19 en Chile
Según los últimos datos del gobierno de Chile, la vacuna de Sinovac tiene 58.49 por ciento de efectividad para prevenir infecciones sintomáticas, 86 por ciento para prevenir hospitalización, 89.6 por ciento para evitar ingresar en la UCI y 86.3 por ciento para prevenir la muerte por Covid-19 al día 14 después de recibir la segunda dosis.
A la fecha, más de 13 de los 19 millones de habitantes tiene completo su esquema de vacunación, lo que sitúa a Chile como uno de los más rápidos del mundo en inmunizar.
En las últimas 24 horas, Chile reportó 435 nuevos contagios y 18 muertos, con lo que el total asciende a 1.64 millones de casos y 37 mil 108 decesos.
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